Se hizo justicia para Alma Lourdes: Hilario "N" recibirá sentencia el lunes 21 de octubre

Después de catorce meses, y un juicio oral que se prolongó por más de 20 días, Hilario "N" fue declarado culpable del feminicidio de Alma Lourdes, y acoso sexual hacia su hermana.

LOS HECHOS

Como oportunamente se dio a conocer, el 19 de agosto del 2023, la joven fue privada de la vida por el hombre de 71 años, cuando trabajaba en una carnicería de la calle California y Tetabiate, al norte del municipio de Cajeme.

Previo al fatídico suceso, Alma Lourdes e Hilario habían sostenido una discusión verbal, ya que la joven defendió a su hermana Ana, quien también trabajaba en ese establecimiento, debido a que era acosada por el señor.

De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), horas después del altercado, Hilario volvió y disparó en contra de Alma Lourdes, privándola de la vida. El septuagenario fue detenido horas después de los hechos, y puesto en prisión preventiva.

UNA LUCHA INCANSABLE

Desde entonces, la madre y hermanas de Alma Lourdes, así como otros familiares y amigos, realizaron una serie de movilizaciones, para visibilizar el caso, además, solicitaron a las autoridades justicia pronta y expedita; sin embargo, la defensa de Hilario "N" aplazó el proceso penal en repetidas ocasiones, valiéndose de su edad y estado de salud.

Fue hasta el 23 de septiembre de este año, cuando inició el juicio oral, en el que declararon alrededor de 30 testigos en un lapso de 22 días.

LLEGA LA JUSTICIA

Fue la noche de ayer, al término del juicio, cuando la madre de Alma Lourdes informó que Hilario "N" había sido declarado culpable.

"Por fin tuvimos la justicia que tanto esperamos, fue un proceso muy cansado, ahorita me está explotando la cabeza porque no he podido dormir desde el domingo, pero la verdad, Dios nunca nos dejó", expresó Idalia Valenzuela, quien, además, dijo que el juez no se dejó intimidar por la defensa del acusado.

"Siempre fue muy razonable y le damos las gracias, porque se hizo justicia para Alma Lourdes", mencionó.

Por su parte, Isabel Llamas, hermana de Alma Lourdes, dijo que están satisfechas con el resultado del juicio, y que esperan que la sentencia sea la máxima.

"Vamos a tener ese cierre que tanto queremos y anhelamos, y un poco de tranquilidad, aunque la ausencia de Alma nunca la voy a poder superar porque la extraño todos los días, pero sé que su valentía de haber luchado para que ese desgraciado no la matara, hoy cobró una razón, tengo unas hijas muy valientes", dijo la madre de Alma al borde del llanto.

EL PRÓXIMO LUNES SERÁ SENTENCIADO

De acuerdo con el comunicado oficial compartido por la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), será el próximo lunes 21 de octubre cuando el juez dicte sentencia a Hilario "N", quien podría alcanzar una condena de hasta 78 años de cárcel por los delitos de feminicidio y acoso sexual.