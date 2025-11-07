Se desmiente el atentado contra embajadora de Israel en México

En las últimas horas, un informe publicado por el medio Axios generó preocupación al señalar que agentes vinculados al régimen iraní habrían planeado un atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger. Sin embargo, autoridades mexicanas han desmentido la existencia de dicho complot y aseguraron que no existe evidencia que respalde esa versión.

MÉXICO NIEGA CUALQUIER INTENTO DE ATENTADO

De acuerdo con Axios, Irán habría reclutado a personas a través de su embajada en Venezuela con el objetivo de ejecutar un ataque contra la diplomática israelí en territorio mexicano. El medio incluso señaló que el gobierno de México intervino para frustrar el supuesto plan antes de que se concretara.

Ante la difusión de esa información, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron un comunicado en el que expresaron dudas sobre la veracidad del reporte y descartaron que exista evidencia o indicios que confirmen un intento de atentado.

AUTORIDADES MEXICANAS REITERAN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En el mismo comunicado, ambas dependencias reafirmaron la disposición del gobierno mexicano para colaborar con las representaciones diplomáticas y las agencias de seguridad de otros países que así lo soliciten. Además, señalaron que la protección a las sedes y personal diplomático acreditado en México se mantiene como una prioridad.

Las autoridades hicieron un llamado a la prudencia y pidieron evitar la difusión de información no confirmada, especialmente en temas de seguridad internacional.

EL CONTEXTO DE LA INFORMACIÓN

El informe de Axios generó eco en medios internacionales debido a la tensión existente entre Irán e Israel. Sin embargo, hasta el momento, ninguna fuente oficial ha confirmado los hechos descritos en la publicación. México, por su parte, reiteró su compromiso con la diplomacia y la paz, asegurando que no permitirá que su territorio sea utilizado para acciones que amenacen la integridad de representantes extranjeros.