Nacional / México

Reunión con Sheinbaum fue para exigir justicia, no para doblar las manos: Grecia Quiroz

Este día se realizó en Uruapan una marcha donde miles de personas salieron a las calles para exigir la paz en su municipio y en su estado

Nov. 07, 2025
La alcaldesa independiente de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, aseguró que la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum no fue para "doblar las manos", sino para exigir justicia por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, y demandar la captura de los líderes del crimen organizado que operan en la región.

Durante la mega "marcha por la paz" realizada este viernes por las calles de Uruapan, Quiroz encabezó el contingente de más de 10 mil personas que exigieron justicia por el homicidio del alcalde Manzo, ocurrido el pasado sábado en la plaza principal del municipio.

"Quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para exigir justicia para Carlos Manzo y pedir que volteen a ver a nuestro municipio", declaró ante miles de ciudadanos reunidos en la plaza.

La edil reiteró que continuará al frente del "Movimiento del Sombrero", la plataforma política fundada por su esposo, y prometió mantener un gobierno transparente y cercano a la gente.

RESPONSABILIZAN A MORENA POR FALTA DE APOYO

La manifestación comenzó alrededor de las 10:15 horas desde la Avenida Latinoamericana y avanzó hacia el centro de la ciudad. Los participantes, vestidos de blanco y portando pancartas, exigieron seguridad y justicia para todas las víctimas de la violencia en Michoacán.

En el acto, el líder aguacatero Juan Carlos Venegas responsabilizó a Morena por la "omisión y falta de apoyo" hacia Carlos Manzo, y pidió a la presidenta Sheinbaum asumir su responsabilidad.

"Carlos muchas veces pidió ayuda y lo dejaron solo. Es momento de que México se una para exigir justicia por todas las víctimas del país", dijo.

Durante la marcha, comercios y rutas del transporte público suspendieron actividades en señal de protesta.

SIGUE BÚSQUEDA DE OTROS RESPONSABLES

La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa la búsqueda de dos cómplices del presunto asesino, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, así como del autor intelectual del crimen que conmocionó a Uruapan.

César Leyva
