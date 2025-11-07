Profeco te enseña a preparar un suavizante de telas casero; receta fácil y económica

Si estás buscando una alternativa económica, efectiva y gentil con tus prendas, diferente a los suavizantes comerciales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte una receta práctica para preparar suavizante de telas casero.
Con ingredientes fáciles de conseguir en droguerías y utensilios básicos de cocina, puedes preparar un litro de suavizante por un costo aproximado de 8 pesos, con una caducidad de hasta seis meses.
Esta opción, además de ser más accesible que los productos industriales, te permite elegir los ingredientes que entran en contacto con tu ropa y evitar el uso de químicos agresivos.
INGREDIENTES
- 1 litro de agua
- 1 cucharadita de vinagre blanco
- Una pizca de colorante vegetal azul
- 2 ½ cucharadas de lauril sulfato de sodio
- 3 cucharadas de alcohol cetílico
- 1 cucharada de aceite de ricino
- ? de cucharada de carboximetilcelulosa de sodio
- 15 gotas de esencia de rosas
UTENSILIOS NECESARIOS
- Tazón de vidrio (2 L)
- Cacerola (5 L)
- Taza medidora
- Cucharas
- Colador de malla fina
- Embudo
- Una botella de plástico de 1 litro con tapa
PROCEDIMIENTO PASO A PASO
- Vierte el agua en el tazón y colócalo a baño maría dentro de la cacerola.
- Cuando el agua esté caliente, añade poco a poco el alcohol cetílico, mezclando constantemente hasta que se funda.
- Incorpora lentamente el lauril sulfato de sodio, el colorante, el vinagre y la esencia de rosas, sin dejar de agitar.
- Deja enfriar la mezcla a temperatura ambiente.
- Agrega el aceite de ricino y remueve por 10 segundos para integrar.
- Cuela el suavizante con un colador de malla fina.
- Usa un embudo para verterlo en la botella y tápala herméticamente.
- Guarda el producto en un lugar fresco, seco y oscuro.
TIEMPO DE PREPARACIÓN Y RENDIMIENTO
- Tiempo total: 40 minutos
- Rinde: 1 litro
- Caducidad: 6 meses
Puedes personalizar tu suavizante con otras esencias naturales, como lavanda o jazmín, para obtener un aroma diferente en cada lavado.