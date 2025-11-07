Profeco te enseña a preparar un suavizante de telas casero; receta fácil y económica

Si estás buscando una alternativa económica, efectiva y gentil con tus prendas, diferente a los suavizantes comerciales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte una receta práctica para preparar suavizante de telas casero.

Con ingredientes fáciles de conseguir en droguerías y utensilios básicos de cocina, puedes preparar un litro de suavizante por un costo aproximado de 8 pesos, con una caducidad de hasta seis meses.

Esta opción, además de ser más accesible que los productos industriales, te permite elegir los ingredientes que entran en contacto con tu ropa y evitar el uso de químicos agresivos.

INGREDIENTES

1 litro de agua

1 cucharadita de vinagre blanco

Una pizca de colorante vegetal azul

2 ½ cucharadas de lauril sulfato de sodio

3 cucharadas de alcohol cetílico

1 cucharada de aceite de ricino

? de cucharada de carboximetilcelulosa de sodio

15 gotas de esencia de rosas

UTENSILIOS NECESARIOS

Tazón de vidrio (2 L)

Cacerola (5 L)

Taza medidora

Cucharas

Colador de malla fina

Embudo

Una botella de plástico de 1 litro con tapa

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

Vierte el agua en el tazón y colócalo a baño maría dentro de la cacerola. Cuando el agua esté caliente, añade poco a poco el alcohol cetílico, mezclando constantemente hasta que se funda. Incorpora lentamente el lauril sulfato de sodio, el colorante, el vinagre y la esencia de rosas, sin dejar de agitar. Deja enfriar la mezcla a temperatura ambiente. Agrega el aceite de ricino y remueve por 10 segundos para integrar. Cuela el suavizante con un colador de malla fina. Usa un embudo para verterlo en la botella y tápala herméticamente. Guarda el producto en un lugar fresco, seco y oscuro.

TIEMPO DE PREPARACIÓN Y RENDIMIENTO

Tiempo total: 40 minutos

Rinde: 1 litro

Caducidad: 6 meses

Puedes personalizar tu suavizante con otras esencias naturales, como lavanda o jazmín, para obtener un aroma diferente en cada lavado.