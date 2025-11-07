  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 7 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Profeco te enseña a preparar un suavizante de telas casero; receta fácil y económica

La Revista del Consumidor te comparte el paso a paso de esta tecnología doméstica que te ayudará a ahorrar

Nov. 07, 2025
Prepara un suavizante barato y fácil, con la Tecnología Doméstica de Profeco.
Prepara un suavizante barato y fácil, con la Tecnología Doméstica de Profeco.

Si estás buscando una alternativa económica, efectiva y gentil con tus prendas, diferente a los suavizantes comerciales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte una receta práctica para preparar suavizante de telas casero.

Con ingredientes fáciles de conseguir en droguerías y utensilios básicos de cocina, puedes preparar un litro de suavizante por un costo aproximado de 8 pesos, con una caducidad de hasta seis meses.

Esta opción, además de ser más accesible que los productos industriales, te permite elegir los ingredientes que entran en contacto con tu ropa y evitar el uso de químicos agresivos.

INGREDIENTES

  • 1 litro de agua
  • 1 cucharadita de vinagre blanco
  • Una pizca de colorante vegetal azul
  • 2 ½ cucharadas de lauril sulfato de sodio
  • 3 cucharadas de alcohol cetílico
  • 1 cucharada de aceite de ricino
  • ? de cucharada de carboximetilcelulosa de sodio
  • 15 gotas de esencia de rosas

UTENSILIOS NECESARIOS

  • Tazón de vidrio (2 L)
  • Cacerola (5 L)
  • Taza medidora
  • Cucharas
  • Colador de malla fina
  • Embudo 
  • Una botella de plástico de 1 litro con tapa

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

  1. Vierte el agua en el tazón y colócalo a baño maría dentro de la cacerola.
  2. Cuando el agua esté caliente, añade poco a poco el alcohol cetílico, mezclando constantemente hasta que se funda.
  3. Incorpora lentamente el lauril sulfato de sodio, el colorante, el vinagre y la esencia de rosas, sin dejar de agitar.
  4. Deja enfriar la mezcla a temperatura ambiente.
  5. Agrega el aceite de ricino y remueve por 10 segundos para integrar.
  6. Cuela el suavizante con un colador de malla fina.
  7. Usa un embudo para verterlo en la botella y tápala herméticamente.
  8. Guarda el producto en un lugar fresco, seco y oscuro.

TIEMPO DE PREPARACIÓN Y RENDIMIENTO

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Rinde: 1 litro
  • Caducidad: 6 meses

Puedes personalizar tu suavizante con otras esencias naturales, como lavanda o jazmín, para obtener un aroma diferente en cada lavado.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Tamales de pedo y atole de nalga: ¿Qué son estos platillos típicos de Veracruz?
Nacional / México

Tamales de pedo y atole de nalga: ¿Qué son estos platillos típicos de Veracruz?

Noviembre 07, 2025

Ambos preparaciones son una muestra viva del humor y la identidad veracruzana, que mezclan tradición ancestral con una picardía muy mexicana

Senasica trata con éxito caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco
Nacional / México

Senasica trata con éxito caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco

Noviembre 07, 2025

La colaboración entre entidades nacionales e internacionales fue esencial para tratar con éxito el caso de gusano barrenador del ganado en Jalisco

Joven de 17 años que mató a Carlos Manzo era sicario del CJNG, confirma Fiscalía de Michoacán
Nacional / México

Joven de 17 años que mató a Carlos Manzo era sicario del CJNG, confirma Fiscalía de Michoacán

Noviembre 07, 2025

Según el testimonio de la familia, el menor de edad había desaparecido una semana antes del crimen y enfrentaba problemas de adicción a metanfetaminas