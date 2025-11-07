  • 24° C
Nacional / México

Joven de 17 años que mató a Carlos Manzo era sicario del CJNG, confirma Fiscalía de Michoacán

Según el testimonio de la familia, el menor de edad había desaparecido una semana antes del crimen y enfrentaba problemas de adicción a metanfetaminas

Nov. 07, 2025
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue perpetrado por un joven sicario de 17 años, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

DISPUTA ENTRE CJNG Y CABALLEROS TEMPLARIOS

De acuerdo con el fiscal estatal Carlos Torres Piña, el homicidio, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento público del Día de Muertos, fue ejecutado por una célula criminal que mantiene una disputa territorial con Los Caballeros Templarios en la región.

El joven agresor, originario de Paracho, fue abatido por elementos de seguridad poco después del ataque, y su cuerpo fue reclamado por familiares días más tarde.

Según el testimonio de la familia, Víctor Manuel había desaparecido una semana antes del crimen y enfrentaba problemas de adicción a metanfetaminas.

Los análisis forenses practicados por la FGE arrojaron resultados positivos a rodizonato de sodio, confirmando que el menor disparó un arma de fuego momentos antes de morir.

ARMA YA HABÍA SIDO USADA EN DOS HOMICIDIOS PREVIOS

Torres Piña detalló que el arma usada en el atentado contra el alcalde fue la misma utilizada en dos hechos previos: un doble homicidio ocurrido el 16 de octubre en una barbería y una agresión registrada el 23 de octubre, en la que la víctima murió posteriormente en el hospital.

"El arma tiene la misma huella balística de esos casos", explicó. El fiscal también señaló que el ataque no fue cometido en solitario.

HAY OTRAS DOS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL ASESINATO DE CARLOS MANZO

Las investigaciones apuntan a la participación de al menos otras dos personas, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por el debido proceso judicial. "Estamos revisando videos y fotografías; hay indicios de que uno de ellos salió con él del hotel donde se hospedaban", indicó.

Mientras tanto, la FGE continúa con las investigaciones en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el apoyo del titular federal Omar García Harfuch, con el objetivo de desarticular la célula del CJNG involucrada en el crimen y esclarecer el móvil completo del ataque que conmocionó a Michoacán.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


