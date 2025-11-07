Abuelita sicaria: Niegan arraigo domiciliario a Carlota N; seguirá en prisión pese a su delicado estado de salud

El caso de Carlota "N", mejor conocida como la "abuelita sicaria de Chalco", continúa generando controversia en el Estado de México. A pesar de su avanzada edad 74 años y de los múltiples padecimientos que enfrenta, la jueza encargada del caso rechazó por segunda vez la solicitud de cambio de medida cautelar para que enfrentara su proceso bajo arraigo domiciliario.

DELICADO ESTADO DE SALUD DE CARLOTA "N"

Durante la audiencia, la defensa argumentó que Carlota padece diabetes tipo 2, artrosis, reflujo y gastritis, además de que las condiciones del penal ponen en riesgo su salud.

Por ello, pidieron que la mujer pudiera permanecer en el domicilio de su hijo, ubicado en Chicoloapan, bajo el cuidado de su nieto.

NIEGAN PRISIÓN DOMICILIARIA POR ERRORES EN DOCUMENTOS

Sin embargo, la petición fue desechada al no presentarse peritajes médicos ni documentación que acreditara plenamente los vínculos familiares, pues las actas de nacimiento presentadas mostraban inconsistencias en el nombre y apellidos de la imputada.

En la misma audiencia, que duró alrededor de seis horas, Lourdes Johana, esposa de una de las víctimas, pidió protección para su familia, asegurando que han recibido amenazas desde que inició el proceso judicial.

La mujer se encuentra recluida en el penal de Texcoco por un caso distinto, pero acudió a solicitar justicia por el asesinato de su esposo.

¿CUÁLES SON LOS CARGOS QUE ENFRENTA CARLOTA "N"?

Carlota "N" enfrenta cargos por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que el pasado 1 de abril disparara junto con sus hijos, Eduardo y Mariana, contra un grupo de personas que presuntamente habían invadido un departamento propiedad de su hija en Chalco.

En el ataque murieron dos adultos y un adolescente resultó herido. El pasado 5 de noviembre se intentó realizar una audiencia para el cierre de investigación y la revisión de medidas cautelares; sin embargo, se suspendió debido a la ausencia del Ministerio Público, quien fue multado por la jueza.

Arturo Santana, hijo de Carlota, lamentó la decisión judicial y denunció un sesgo en el proceso. "Es una batalla que se pierde, lamentablemente para la salud de mi madre. Ya es la segunda vez que lo niega; viene la etapa intermedia, pero seguiremos insistiendo", declaró.

De momento, "La Abuelita Sicaria" permanecerá recluida, mientras su defensa prepara nuevas pruebas médicas para intentar nuevamente obtener la prisión domiciliaria, aunque el panorama legal se muestra cada vez más complicado.