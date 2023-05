Se descompone su carro y eso lo ayuda a salvar a mujer de morir ahogada

La página de Facebook de Patronato Waddell A.C. compartió un conmovedor mensaje en el que un usuario cuenta cómo salvó la vida de una mujer que estaba en peligro.

En la publicación de la página que se denomina "como una organización dedicada a fines benéficos legales penales" un hombre narró cómo tras renegar y lamentarse de su suerte porque su camioneta sufrió un desperfecto y tuvo que dormir en ella, se convirtió en una esperanza de vida para otra persona.

"Uno no entiende por qué pasan las cosas; el de arriba trabaja muy raro, se me descompuso mi Tacoma y dormí en ella, no me explicaba y me lamentaba el estar ahí. Las cosas no me han salido bien últimamente; de repente miro un carro que se fue al canal y entendí por qué estaba ahí, no dudé en entrar y sacar a la muchacha que se estaba ahogando, traía el cinturón y no podía salir. Eres muy raro Señor, pero entiendo tu mensaje. Gracias por salvarme a mí, ella piensa que la salvé a ella. Gracias Señor", dice la publicación.

En el post, el usuario compartió imágenes del accidente de la mujer y de los momentos de angustia que pasó.

Los internautas le dedicaron mensajes de agradecimiento y afirmaron que fue Dios quien lo puso en ese lugar en ese momento.

"Toda la honra y gloria son de Dios, lo usó a usted para hacer su obra.... Bendiciones para su vida Lic., que sea Dios y su voluntad quien dirija la próxima audiencia de mi hijo para que todo salga bien. Cuando decimos Dios sabe por qué pasan las cosas...es verdad".

"Dios lo puso en el camino de esta muchacha, por algo pasan las cosas, eso lo tengo bien clarito yo Lic., eso habla muy bien de usted más orgullosa estoy de usted".

"Así es, el de arriba siempre sabe por qué hace las cosas y gracias a Dios que usted la salvó", fueron algunas de las opiniones de los usuarios.