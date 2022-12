Satanistas colocarán "antinacimiento" por Navidad

Indicó que, respaldados en el "ejercicio de nuestra libertad religiosa real como satanistas", exigieron que se respete la neutralidad.

"Darle privilegios a la religión católica para representar sus símbolos en espacios significativos financiados con recursos públicos deriva en la asociación entre el poder y la capacidad de dichos grupos religiosos sobre otros".

Se respaldaron en un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que podría prohibir los nacimientos en espacios públicos, a lo que se oponen miles de mexicanos.

De acuerdo con el sacerdote Hugo Valdemar, quien por 15 años fungiera como director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México:

"Con esta provocación descarada quedan al descubierto, son ellos, junto con los masones quienes están promoviendo la prohibición de los nacimientos en los espacios públicos".

El actual párroco del templo de San Isidro Lbrador expuso que grupos como este se justifican en que se trata de libertad de expresión, "pero todas las libertades tienen su límite, yo no puedo tener la libertad de matar, o la libertad de agredir a los demás, tengo el límite de los derechos y el respeto a los demás".

Se trata de manifestar su odio a la fe católica, no a la libertad de culto, señaló el presbítero.

Cuestionó si "¿sería tolerable un antiholocausto, por ejemplo? Por supuesto que no, porque representa el odio al pueblo judío, no sería libertad de expresión".

Finalizó al decir que eso mismo ocurre con el satanismo: "no puede darse libertad a la perversidad, la maldad, el odio, la muerte o la venganza que son anti valores del satanismo. No solo no se debe tolerar sino prohibir".