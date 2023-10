SAT: ¿qué pasa si no pagas tus deudas?

Toda aquella persona trabajadora en México adquiere de forma automática una serie de obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el simple hecho de desarrollar una actividad económica que les genere ingresos.

Esto no es nada emocionante o atractivo siquiera, pero es importante, pues de los pagos de los contribuyentes hacía el SAT se obtienen los recursos que el Gobierno Federal emplea para los diferentes programas sociales, obra pública y el funcionamiento de sus instituciones en general.

OBLIGACIONES

El no atender este deber puede generar créditos o deudas fiscales con el SAT por tener asuntos pendientes por resolver, ya que estas obligaciones se deben cumplir sí o sí, porque puedes llegar a manchar tu historial crediticio en el Buró de Crédito o sufrir de un embargo de bienes si la autoridad fiscal no tiene de otra más que cobrar por su cuenta lo que no le pagues por las buenas.

Si en dado caso ya te llegó la resolución de crédito fiscal del SAT o si tienes la simple duda de si vas al corriente, aquí te explicamos paso a paso cómo saber si le debes dinero al fisco y ponerte al día.

IMPUESTOS PENDIENTES POR PAGAR

Si no quieres acudir a las oficinas del SAT, ni sacar cita para que te atiendan de forma presencial, puedes revisar si le debes dinero a la autoridad fiscal con una sencilla comprobación en línea desde su plataforma oficial.

En la página del SAT encontrarás la herramienta en el apartado de Consulta y paga tus adeudos, donde solamente tienes que pulsar el botón iniciar para comenzar con el trámite en línea. Para iniciar debes ingresar en Mi Portal proporcionando tu número del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tu contraseña como credenciales de acceso para presionar entonces Iniciar sesión.

FORMATO PARA PAGO

Desde el portal del SAT dirígete a las secciones de Créditos Fiscales, luego Servicios para entrar al Formato para pago (total) y si tienes créditos fiscales pendientes por pagar, ahí encontrarás todos en una lista donde podrás seleccionar los que quieras liquidar y generar la hoja de pago para guardar en tu computadora e imprimirla.

Posteriormente obtendrás la línea de captura y en el apartado para la Información adicional se te especificarán los métodos de pago para saldarlo, aunque cuentas con opciones flexibles para ponerte al día ante el SAT.

Es importante tener presente que también puedes hacer el trámite presencial, acudiendo a las oficinas del SAT en la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente más accesible desde tu domicilio fiscal y con asistencia de funcionarios puedes generar tu solicitud en la sala de cómputo o en ventanillas.