SAT: ¿Cuándo se debe realizar una declaración en ceros?

La presentación de la "declaración en ceros" ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México es un trámite necesario para los contribuyentes que no tienen actividades que reportar o no han tenido ingresos durante un período específico. Esta declaración se realiza con el objetivo de informar al SAT que, durante ese período, no hubo actividad económica sujeta a impuestos. Aunque no se generen ingresos, es importante presentar esta declaración para mantener en orden la situación fiscal y cumplir con las obligaciones ante el SAT. Al presentar una declaración en ceros, se está informando oficialmente al SAT que no ha habido actividad económica relevante en el período correspondiente, evitando así posibles sanciones o multas por incumplimiento.

Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente:

1. Obligatoriedad de presentarla: Aunque no haya habido ingresos o actividad económica, es importante cumplir con la obligación de presentar la declaración en ceros si se está registrado como contribuyente ante el SAT. No presentarla podría resultar en multas o sanciones por incumplimiento.

2. Revisión de la información: El SAT podría llevar a cabo revisiones o auditorías fiscales para verificar la veracidad de la declaración en ceros. Es fundamental que la información proporcionada sea veraz y respaldada por la documentación correspondiente en caso de ser requerida por la autoridad fiscal.

3. Regularidad en la presentación: Aunque no se haya tenido actividad económica en un período determinado, es posible que se deba presentar la declaración en ceros de manera regular, dependiendo de la situación particular del contribuyente y de las disposiciones fiscales vigentes.

MULTAS Y SANCIONES

Las multas o sanciones pueden variar dependiendo de la situación particular del contribuyente y las irregularidades encontradas. Estas pueden incluir:

Declaración mal presentada o con errores: Si se detecta que la declaración no concuerda con la realidad económica del contribuyente, podría considerarse como una presentación incorrecta de la información.

Falsear información: Dependiendo de la intención detrás de declarar en ceros a pesar de tener ingresos o gastos reales, el SAT podría considerar que se está ocultando o alterando información de manera intencionada para evadir impuestos.

Omisiones de ingresos o defraudación fiscal: Si se demuestra que la omisión de ingresos o gastos tiene la intención de evadir impuestos, podría considerarse como defraudación fiscal. Esto conlleva multas, sanciones económicas e incluso consecuencias legales, como procesos judiciales. El Código Fiscal de la Federación (CFF) establece diferentes penas según la cuantía defraudada, que pueden ir desde prisión hasta la restitución del monto defraudado.