Samuel García se registra como precandidato de MC a la Presidencia de la República 2024

El gobernador de Nuevo León con licencia, Samuel García, se registró hoy domingo como precandidato del partido Movimiento Ciudadano (MC), en miras de la Presidencia de la República en el 2024.

El político llegó a las instalaciones de MC en la Ciudad de México acompañado de su esposa Mariana Rodríguez y su hija Mariel, donde fue recibido entre aplausos y gritos de: "presidente, presidente".

El político señaló que está convencido que en las elecciones de 2024 México se pintará de naranja, al tiempo que presentaba la documentación para su registro.

"En este 2024, como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política de México de una vez por todas", expresó.

A través de sus redes sociales, Samuel García anunció su registro como precandidato por MC y aseguró que las cosas en México sí tienen futuro, y recalcó que el futuro es naranja.

"Estamos convencidos de que este 2024 se pintará el futuro de México y va a hacer naranja, vamos por todo", destacó.

SAMUEL GARCÍA Y SU FAMILIA ASISTEN A LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Momentos antes de asistir a la sede de Movimiento Ciudadano para su registro, el gobernador con licencia, junto con su familia, acudió a la Basílica de Guadalupe y de ahí partió a la entrega de la documentación correspondiente para contender en el proceso interno del partido político.

Al tener la constancia de su registro, García Sepúlveda aseguró que en que la batalla de MC es con Morena, pues el Frente Amplio por México "ya está frito".

"Tenemos que sacar la vieja política del país de una vez por todas, vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México, vamos a hacer historia. Hoy la batalla no es el Frente, ellos ya están fritos, hoy la batalla es Morena", declaró.

Samuel García aseguró que siempre ha remontado y ganado, como lo hizo en su contienda por el Senado y por la gubernatura de Nuevo León.

"No teníamos ni recursos para la gubernatura, con mi esposa y sus tenis fosfo fosfo salimos a recorrer Nuevo León y ganamos la gubernatura, hoy nadie me puede decir que no vamos a ganar la Presidencia de la República, si del cuarto remontamos, del segundo está más papita, porque ya vamos en segundo, que se agarren los morenos porque hoy inicia la verdadera contienda presidencial", señaló.

En el registro estuvieron, además, sus padres y sus suegros, así como amigos, y diputados y Senadores de MC.