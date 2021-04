Salgado Macedonio amenaza al INE

Salgado Macedonio afirmó que el INE ejerce violencia política en su contra, pero que no permitirá que pase por encima de la voluntad de los guerrerenses.

Noticia Relacionada Hay cuatro pescadores desaparecidos de Navolato

PUBLICIDAD

Mario Delgado reiteró que desde el pasado domingo corre el plazo para que el INE le devuelva las candidaturas a gobernador a Félix Salgado, de Guerrero, y a Raúl Morón, de Michoacán.

Morón también se unió a la Caravana Estatal en Defensa de la Esperanza, junto con Salgado Macedonio y Mario Delgado, y afirmaron que no se moverán hasta que el Consejo General sesione y les devuelva las candidaturas.

Anteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE, valorar si mantiene la decisión de negarle el registro como candidato a la gubernatura de Guerrero.

Asimismo, Salgado Macedonio amenazó que si no le permiten contender por la gubernatura, él no permitirá que los comicios del próximo 6 de junio se lleven a cabo, pues, afirmó, si él no es candidato, no permitirá que haya elecciones en Guerrero.