Nacional / México

Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato; desata condena nacional

Alfredo Gallegos, conocido como "El Padre Pistolas", lanzó amenazas directas a la mandataria durante una misa

Nov. 06, 2025
El sacerdote es polémico por sus declaraciones y esta vez parece haber pasado la raya.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, recibió una ola de respaldo político y social luego de que el sacerdote Alfredo Gallegos, conocido como "El Padre Pistolas", lanzara amenazas directas en su contra por impulsar el proyecto del Acueducto Solís–León. "Le vamos a partir su madre" se le escucha decir al controversial cura. 

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, condenó públicamente los hechos y reafirmó que ninguna mujer debe ser amenazada ni violentada, ni física ni verbalmente.

"Si queremos provocar un verdadero cambio cultural, la conversación pública debe darse sin machismo, sin racismo y sin clasismo", expresó Hernández Mora en redes sociales.

LÍDERES POLÍTICAS CONDENAN AGRESIÓN Y EXIGEN SANCIONES

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, también manifestó su solidaridad con la mandataria guanajuatense y subrayó que la violencia política contra las mujeres no puede ser minimizada ni tolerada.

"Hoy, la gobernadora Libia Dennise García ha sido objeto de amenazas y agresiones verbales que representan un ataque directo a su persona y a su encargo", declaró.

López Rabadán pidió que las autoridades investiguen y sancionen las amenazas contra la gobernadora, insistiendo en que toda expresión de violencia política debe considerarse un delito.

PAN RESPALDA A LIBIA DENNISE Y EXIGE RESPETO

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados expresó su "total y enérgico" respaldo a la gobernadora, calificando las intimidaciones como una ofensa a todas las mujeres que participan en la vida pública.

En su comunicado, las y los legisladores afirmaron que México necesita diálogo, no amenazas; respeto, no cobardía, y advirtieron que no permitirán que el miedo se use como herramienta política.

César Leyva
