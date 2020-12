"£Desde que apareció Lozoya ya no le importa (Emilio) y me empezó a atacar a mí; que le pagara los 200 millones de dólares y que me perdonaba. Oiga, yo estoy dispuesto a pagárselos, nada más que me diga dónde", seóaló Ancira en una entrevista que dio en Espaóa.

El presidente de Ahmsa estuvo arrestado en 2019 en Palma de Mallorca, Espaóa, pero luego fue liberado tras el pago de una fianza; además, fue involucrado en la transacción debido a que la Fiscalía General de la Repóblica (FGR) argumentó que esta fue negociada a sobreprecio.

Además, que esta transacción se dio a cambio de sobornos para el exdirector de Pemex.

También refirió que si el presidente López Obrador se disculpa por la supuesta "persecución injusta", estaría dispuesto a "donar", en plazos y tiempos, al Estado el supuesto sobreprecio.

Afirmó que su capital es de 170 millones de dólares, pero que si cierra un acuerdo, que está en manos de su hija, podría pagar su propuesta.

Alonso Ancira fue arrestado en Espaóa y salió bajo fianza en 2019; desde entonces debe acudir al juzgado a firmar cada 2 días.

El pasado agosto obtuvo el amparo de un juez mexicano contra la orden de captura que emitió México en mayo de 2019 y que derivó en su arresto en Mallorca.

Emilio Lozoya fue aprehendido en Málaga y extraditado a México en agosto, precisamente, por la venta de Agronitrogenados y por recibir 10.5 millones de sobornos de Odebrecht.