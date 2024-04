¿Recibiste un paquete sin haberlo solicitado? ¡cuidado!, esto es lo que significa

Hoy en día los estafadores utilizan diversos métodos para engañar a las personas. A veces, nos confiamos al suponer que conocemos la forma en que operan de manera específica, creyendo que estamos preparados para detectar cualquier irregularidad que se presente.

Si te encuentras en esta situación, Amazon lo explica de una mejor manera: denomina este tipo de estafa como "brushing", en la que envían paquetes a nombres y direcciones disponibles públicamente. ¿Qué se puede hacer al respecto?

"Si recibes un paquete o producto, que no pediste, primero confirma que no fue un regalo que te enviaron y consulta con amigos y familiares para ver si ellos pidieron el paquete. Si confirmas que ni tú ni nadie que conozcas pidió el paquete dirigido a ti, denuncia el paquete en línea mediante el formulario Denunciar paquete no deseado", explicó la compañía.

"Este tipo de fraudes también se realizan con mensajes que aseguran que tenemos un paquete y necesitan nuestra confirmación para su entrega, o que ha habido un intento fallido de entrega y se requiere programar una nueva fecha, adjuntando un enlace para aclarar nuestras dudas. El peligro se encuentra si un usuario da clic en estos enlaces, ya que podrían caer en una estafa".

¿CÓMO PUEDO PROTEGERME DE ESTE TIPO DE ESTAFA?

Si ya has recibido un paquete no solicitado, Amazon recomendó confirmar si no es un regalo de algún conocido. De lo contrario, se debe denunciar que se ha recibido un paquete no deseado o llamar al servicio al cliente de Amazon.

Recomendaciones para protegerte de esta modalidad de estafa: