"Quiero terminar el gobierno sin actos de represión": AMLO dice que no caerá en provocaciones

En un compromiso hacia el final de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha declarado este miércoles que no caerá en provocaciones y que pretende concluir su mandato "sin un solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos, con paz, con tranquilidad, pero sin autoritarismo".

Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión social, evidenciada por las recientes protestas a favor de Palestina frente a la embajada de Israel en México y el plantón activo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país.

Durante su habitual conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador enfatizó su enfoque de manejar estas situaciones "con prudencia" y rechazó cualquier forma de confrontación o violencia.

"La política no es confrontación, no es violencia, no son asuntos que se resuelven con golpes, enfrentándonos a la policía (...) La política tiene que ver con los argumentos, es convencer, persuadir, no imponerse, no tratar de vencer, de destruir, no odiar", sostuvo.

PIDE SEGUIR EJEMPLOS DE LÍDERES HISTÓRICOS

En su discurso, AMLO instó a seguir el ejemplo de líderes históricos como Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela, destacando su lucha pacífica y su capacidad de movilizar cambios sin recurrir a la violencia.

"Ese es el camino, sin caer en provocaciones pues todo mundo se manifiesta y tiene libertades de hacerlo, lo único que les pedimos es que no haya violencia pero todos tienen derecho a expresarse a manifestarse, vivimos en un país libre", agregó.

Asimismo, López Obrador criticó al "sector conservador" de la sociedad, al que acusó de buscar resolver los problemas sociales mediante el uso de la fuerza, cárceles, amenazas de mano dura y leyes más estrictas.

Nosotros pensamos como piensa el pueblo, el pueblo piensa que si hay violencia es porque no se están atendiendo las causas", aclaró el presidente.