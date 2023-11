¿Qué sucede si tengo una tarjeta de crédito y nunca la activo?

El contar con una tarjeta de crédito te brinda muchas ventajas, como por ejemplo, hacer compras a meses sin intereses o aprovechar otras promociones exclusivas, siempre y cuando la hayas activado cuando te la entregaron.

Sin embargo hay ocasiones en las que una persona recibe una tarjeta de crédito pero decide no activarla simplemente porque en ese momento no la necesita o no está interesado en ella. A continuación te decimos qué pasa si tienes una tarjeta de crédito y no la activas.

CLARIDAD

Las consecuencias de no activar una tarjeta de crédito pueden variar dependiendo del banco, pero lo que podría ocurrir de manera general es:

Que se active de forma automática luego de un determinado tiempo.

Que se active de manera automática luego de pagar con ella.

Que te cobren comisiones.

Registro de incumplimiento de pago en Buró de crédito.

CANCELACIÓN

Si por alguna razón no recuerdas si tu tarjeta de crédito está activa o no estás seguro si cancelaste alguno de estos plásticos que tuviste, puedes verificarlo de la siguiente manera:

Hacer una compra o acudir a un cajero del banco.

Consultar tu Reporte de Crédito Especial en el Buró de Crédito, ahí podrás revisar toda la información correspondiente a tus créditos.

Solicitar tu Reporte de Crédito Especial Círculo de Crédito.

RECOMENDACIÓN

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda tener como máximo dos tarjetas de crédito, la primera usarla para los gastos fuerte y la segunda para algún imprevisto.

Sin embargo también es importante darle un excelente uso y no gastar más de lo que percibes en tu salario mensual.

Recuerda que si tienes una tarjeta de crédito y no le das uso puede generar comisiones, por ello es importante mejor cancelarla.