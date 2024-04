"Que se queden las cosas como están": AMLO pide que Israel no responda a los ataques de Irán

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su postura sobre el bombardeo llevado a cabo por Irán contra Israel el sábado 13 de abril y reafirmó que su gobierno no condenará a ninguna de las partes involucradas en el conflicto.

AMLO hizo un llamado para que los gobernantes busquen una solución a través del diálogo, para evitar que el conflicto bélico escale a una guerra.

"Que haya un acuerdo para detener la guerra. Lo planteamos desde el caso de la guerra Rusia-Ucrania y lo sostenemos en la confrontación de Israel con Palestina, de la Franja de Gaza, y ahora con Irán, y pienso que tiene que haber más actividad de Naciones Unidas. Eso es lo que nosotros estamos sosteniendo", señaló.

"Y nos sumamos a lo que se ha venido entendiendo como postura, no es lo definitivo, pero, para empezar, que ya no haya respuesta de Israel a Irán, que se queden las cosas como están, porque si no es escalar el conflicto", destacó el mandatario.

López Obrador expresó su deseo de que las autoridades de Israel, como gesto de buena voluntad, se abstengan de tomar represalias por las acciones de Irán, y advirtió sobre la escalada del conflicto, subrayando que va más allá de lo bélico y militar, ya que implica la pérdida de vidas humanas.

"Como una muestra de buena voluntad no lleven a cabo una represalia por lo que hizo Irán. Responden y va a haber réplica, y va a ser escalar el conflicto a una situación muy riesgosa y no solo es una cuestión bélica, militar, se trata de la pérdida de vidas humanas, eso para empezar", dijo el mandatario.

"Lo otro es que se busque una solución de fondo para que cese el fuego en la Franja de Gaza y haya un acuerdo, sin que nosotros condenemos a nadie", agregó.

CONFLICTO ENTRE ISRAEL E IRÁN

El sábado pasado, Irán lanzó un ataque con cientos de drones y misiles balísticos contra Israel en respuesta al bombardeo del consulado iraní en Damasco el 1 de abril, que resultó en la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria y seis ciudadanos sirios.