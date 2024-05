¿Qué se puede hacer si no pagan una tanda? Esto dice la Condusef

En México el participar en una tanda es uno de los métodos de ahorro más comunes, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que el 31.7 por ciento de la población las utiliza.

Para ahorrar en una tanda, un grupo de personas se organizan para aportar la misma cantidad de dinero en plazos previamente establecidos, puede ser semanal, quincenal o mensual.

CLARIDAD

Cabe destacar que una persona se encarga de revisar que todos hagan sus contribuciones y de entregar el dinero en fechas determinadas, turnadas a cada uno de los participantes. El ahorro depende de las aportaciones y de las personas que deciden entrar a una tanda.

Entrar a una tanda requiere conocer a los participantes ya que están basadas en la confianza, no obstante existe el riesgo de que el organizador se quede con todo el dinero e ignore el acuerdo.

¿QUÉ SE PUEDE HACER SI NO PAGAN UNA TANDA?

De acuerdo a la Condusef, las tandas no tienen una regulación, por lo que, en caso de cualquier fraude, ellos no pueden realizar ninguna acción. Sin embargo, el no pagar el dinero de la tanda puede tener consecuencias legales. El que se queden con tu dinero es un abuso y un robo y estos son castigados legalmente.

Óscar Vázquez, maestro en Derecho, puntualizó que en caso de no recibir el dinero puedes denunciar tanto por la vía civil como penal.

Si la persona ya recibió el dinero evidentemente hay un robo, por lo que se tiene que denunciar. Se puede denunciar desde el punto de vista civil porque hay un dinero que se entregó y no se resarció, eso al final es un monto no pagado.

Se puede acudir por las dos vías, por la parte civil y por la penal, pero hay que acreditarlo, es una cuestión de evidencia

El robo se acredita con los comprobantes de los depósitos electrónicos, si no cuentas con ellos, los testimonio de los participantes en la tanda te pueden servir.