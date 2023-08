¿Qué requisitos necesito para viajar con mi mascota de apoyo emocional?

Los animales de apoyo emocional son mascotas totalmente entrenadas para acompañar a personas que realmente los necesiten y en caso de que el humano que los ocupe requiera viajar en avión, podrá hacerlo sin necesidad de una transportadora especial.

Se trata de mascotas que apoyan a las personas que las ocupan al brindarles ayuda terapéutica a su tutor a través del afecto y compañía.

TIPOS DE APOYO EMOCIONAL QUE BRINDAN

- Los perros guía, apoyan a personas ciegas o con debilidad visual

- Animales que dan señales a una persona con sordera

- Animales entrenados para alertar a una persona ante una convulsión

- Animales para asistir a personas con discapacidad motriz

Después del suceso que se vivió en una aerolínea donde bajaron a una mujer con su mascota de apoyo emocional, las personas se han preguntado qué es lo que se necesita para viajar con estos animales, para lo cual es necesario tomar en cuenta que cada compañía aérea cuenta con un reglamento diferente que se debe cumplir.

Es importante destacar que cada aerolínea permite viajar con animales de apoyo emocional, siempre y cuando se cumplan con los protocolos de seguridad que establecen.

Es importante destacar que cada aerolínea permite viajar con animales de apoyo emocional, siempre y cuando se cumplan con los protocolos de seguridad que establecen.

REQUISITOS

Si estás pensando en viajar con tu mascota de apoyo emocional, debes de saber que hay que cumplir con cierta documentación especial donde avales su compartimiento, así como el estado de salud.

VIVA AEROBÚS

Viva Aerobús brindan asistencia emocional, viajan completamente gratis.

REQUISITOS

- Presentar receta médica en hoja membretada emitida por una institución o médico especializado en salud mental (psicólogo o psiquiatra) que acredite que el pasajero debe viajar con un animal de apoyo emocional. La receta deberá contener:

- Nombre completo del pasajero.

- Nombre, cédula profesional y firma de quien emite el documento.

- Fecha de emisión (Máximo un año antes de la fecha del vuelo)

- Portar correa, arnés y placa de identificación.

Si no cuentan con un adiestramiento especial, o carta de buen ciudadano, deberán viajar en una transportadora que quepa debajo del asiento. En caso de que no quepa en una transportadora, deberá portar bozal (no aplica bozal tipo arnés) durante todo el vuelo.



Para no portar bozal, deberá presentar carta de buen ciudadano o certificado de adiestramiento avanzado, emitido por una entidad legalmente constituida y reconocida.



En caso de que no cumpla con estos requisitos, podrá ser transportado como mascota en carga y el pasajero deberá cubrir los costos adicionales.

En Volaris, el servicio de apoyo emocional no tiene costo adicional y se encuentra disponible para las siguientes rutas.

- Dentro de México

- México hacia Centroamérica y viceversa

- México hacia Sudamérica y viceversa

- Dentro de Centroamérica

- Dentro de Sudamérica

- Centroamérica hacia Sudamérica y viceversa

REQUISITOS

- Presentar la documentación de un profesional médico especializado en salud mental, por ejemplo, un psiquiatra, psicólogo o trabajador social clínico con licencia

- La documentación deberá ser reciente: emitida con un máximo de tiempo de un año antes de la fecha de salida del vuelo

- Deberá indicar que la persona está bajo cuidado profesional y requiere del perro o gato para viajar en el avión

- Deberá ser emitida en papel membretado y contar con el número de cédula profesional impresa

- Podrás llevar a tu perro o gato con arnés, correa o en un contenedor / transportadora (kennel). No deberá exceder los 12 kg de peso

Deberás presentar también la siguiente documentación el día de tu vuelo

- Cartilla de vacunación

- Certificado de sanidad animal

- Formato de transporte de mascota

- Certificado zoosanitario SAGARPA/SENASICA

- Certificado de Inspección Sanitaria (CIS)

¡Nos sentimos muy honrados de haberlos tenido a bordo! Las mascotas de apoyo emocional laten al doble en nuestro corazon. ?? — Volaris (@viajaVolaris) June 21, 2021

- Un certificado médico no mayor a un año de antigüedad, indicando la necesidad de la persona para viajar con el animal a causa de una discapacidad relacionada con la salud mental, además indicará que el cliente se encuentra bajo supervisión y cuidado del médico.

- El certificado debe ser expedido exclusivamente por un médico psiquiatra. Este se debe presentar en papel membretado y debe incluir los siguientes datos:

- Fecha de expedición, nu´mero de cédula profesional y especialidad del médico psiquiatra.

- No se aceptan certificados expedidos por psicólogos ni por profesionales de ninguna otra especialidad.

- Todos los datos deberán estar impresos en el mismo certificado.

- No es válido un certificado expedido por un médico veterinario, determinando que un animal está entrenado para proporcionar apoyo emocional.

- Para solicitar este servicio debes llenar el siguiente formulario

El formulario deberá ser completado en un mínimo de 48 horas antes de la salida de tu vuelo , s i la compra de tu vuelo es durante este periodo de tiempo, no podrás acceder a este servicio, una vez que hayas completado el formulario, recibirás una notificación en un periodo máximo de 36 horas donde te indicarán si fue pre aprobada o rechazada tu solicitud.

REQUISITOS DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

- Carnet de vacunación: Vacuna contra la rabia vigente, indicando fecha de aplicación y vigencia de la misma con información sobre el producto (Exentos animales menores de tres meses de edad).

- Certificado de buena salud en original y copia (vigente por cinco días a partir de la fecha de expedición), El certificado deberá ser expedido por un médico veterinario, en papel membretado, con el número de cedula profesional impresa y deberá contener los siguientes datos: Nombre y dirección del propietario. raza, sexo, edad y color del animal, dirección de origen y destino.

SALIENDO DE MÉXICO

- Carnet de vacunación: Vacuna contra la rabia vigente, indicando fecha de aplicación y vigencia de la misma con información sobre el producto (Exentos animales menores de tres meses de edad)

- En caso de viajar a Estados Unidos, se debe aplicar a la mascota la primera vacuna contra la rabia 28 días antes de su llegada al país.

- Certificado de buena salud en original y copia (vigente por cinco días a partir de la fecha de expedición), El certificado deberá ser expedido por un médico veterinario, en papel membretado, con el número de cedula profesional impresa y deberá contener los siguientes datos: Nombre y dirección del propietario. Raza, sexo, edad y color del animal. Dirección de origen y destino.

- Certificado Zoosanitario de Exportación de SAGARPA – SENASICA: Expedido por un médico veterinario, en papel membretado, con el número de cedula profesional impresa. (Excepto para vuelos hacia EE. UU y Canadá).

¿Quieres viajar con tu mascota? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para que tu mejor amigo te acompañe . https://t.co/UaqozmpYOR pic.twitter.com/2llEeAu4VI — Aeroméxico (@Aeromexico) October 8, 2021

RECOMENDACIONES DE PROFECO

- Compra tus boletos de avión con anticipación, recuerda que los espacios disponibles para las mascotas podrían agotarse.

- Acostumbra a tu mascota al contenedor en casa para que a la hora del vuelo no se sienta incomodo.

- Acude al veterinario para que esté al día con sus vacunas y evitar que sea causa de exclusión.

- Comunícate con la aerolínea para que te informes sobre sus requisitos y los documentos que necesitas para viajar con tu mascota, revisa a detalle lo que te piden para transportar a los animales.

Con lo que has leído aquí, conociste la documentación y requisitos que se necesita para viajar con ellos, te recomendamos llegar con anticipación el día de tu vuelo para que puedas validar que todo se encuentre en orden.