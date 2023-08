¿Qué pasa si no pagas las multas de la CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es la empresa encargada de suministrar energía eléctrica a los hogares, la cual cobra el consumo a sus clientes a través de un recibo de la luz que los usuarios tienen que abonar cada mes o bimestre, según la modalidad de contrato que tienen.

El no pagar esta factura, hay algunas situaciones irregulares que pueden hacer que la empresa productora del estado no solo corte este servicio básico, sino que puedes verte sufriendo sanciones como multas económicas por no seguir los lineamientos acordados cuando se firmó el contrato con la CFE.

Es de suma importancia llevar ordenadamente las finanzas personales, hay que establecer un presupuesto mensual en el que se asigne la cantidad que debe abonar por sus servicios básicos como el suministro de agua y, por supuesto, de electricidad; además de otros gastos que no puede aplazar por ser indispensables como la alimentación.

De no obedecer el reglamento, la comisión puede aplicar sanciones que no son nada agradables, por ello es mejor no llegar a estos extremos con el único proveedor público de electricidad en la República Mexicana.

QUÉ PUEDE PASAR SI NO PAGO UNA MULTA A LA CFE

Las causas más frecuentes para que un usuario sea multado por la comisión incluyen prácticas no permitidas como las orientadas a reducir el monto a pagar a la CFE, la instalación de los populares diablitos o hasta compartir electricidad entre vecinos para reducir los gastos de la factura entre ambos, sin mencionar el robo de electricidad.

Las acciones ya mencionadas están prohibidas por la CFE y no solo eso, ya que constituyen delitos que al ser detectados desembocan en la aplicación de multas y pueden llevar a procedimientos judiciales contra los implicados.

Si llega a pasar esto, la CFE puede aplicar sanciones económicas a los usuarios que cometen las faltas, como la multa de mil días de salario mínimo cuando se hace uso indebido de la red eléctrica.

En dado caso de no pagar estas multas, el servicio se verá interrumpido, además de que el contrato con la CFE se cancelará luego de 15 días hábiles y se aplicarán intereses y recargos; además de las cuotas por reconexión en caso de liquidar el adeudo.

La CFE también tiene la autorización de mandarte a Buró de Crédito y dificultar tu acceso futuro a productos financieros, además de que será dependiendo de la acción ilegal que te lleve a esta situación, puede escalar en las instancias judiciales y suponer penas de cárcel de tres y hasta diez años de prisión. Incluso se te puede aplicar un embargo a tus bienes o recursos económicos en cuentas bancarias, con la excepción de tu patrimonio familiar que no se puede enajenar con esta figura.