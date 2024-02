¿Qué obligaciones tienen los patrones si tienes un accidente laboral?

En México la Ley Federal del Trabajo tiene regulado de manera importante el tema de los accidentes laborales de los trabajadores, misma que tiene como marco legal complementado por la ley regida por la Ley del Seguro Social.

Ante esto, a continuación te daremos detalle al respecto para que puedas identificar la diferencia entre los casos que sí son considerados y los que no, además de qué hacer si te pasa.

¿QUÉ SON LOS ACCIDENTE LABORALES?

Los accidentes laborales en México son un tema a considerar ante la Ley Federal del Trabajo en la cual está estipulado de manera clara que los casos como cualquier lesión orgánica, perturbación funcional o muerte como consecuencia a las actividades laborales o traslado, sí son consideradas como tal.

Sin embargo, aquellos accidentes ocurridos mientras un trabajador se encuentra bajo la influencia del alcohol/drogas o los que ocurren por actos deliberados, no son considerados como tal, por lo que el patrón no tendría obligación alguna para el empleador que no ha respetado las normas y contrato firmado.

OBLIGACIONES ANTE UN ACCIDENTE LABORAL

En caso de ser trabajador y tener un accidente laboral recibirás los medios para primeros auxilios, atención médica de forma inmediata y que informen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en un plazo no mayor a las 72 horas desde el incidente ocurrido.

El conocimiento profundo de lo que constituye un accidente laboral es esencial para las empresas y sus departamentos de recursos humanos y en organizaciones que no cuentan con esta figura, directamente del patrón.

No solo se trata de cumplir con un mandato legal, sino de adoptar un enfoque preventivo que permita evitar potenciales riesgos y, en caso de que ocurran, gestionarlos de manera eficiente y responsable.