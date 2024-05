Que el pueblo juzgue: AMLO reacciona ante polémica de Alito Moreno y Jorge Máynez

En la mañanera de este viernes 17 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó a la polémica entre Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

El presidente fue cuestionado sobre qué opinaba de que el líder priista ofreció renunciar a su cargo dentro del partido político y a su aspiración al Senado, a cambio de que el emecista decline a favor de su adversaria Xóchitl Gálvez, ante ello AMLO se negó a dar un posicionamiento directo por tratarse de una situación relacionada al proceso electoral.

EL PUEBLO DECIDE

El mandatario federal afirmó que la ciudadanía será quien juzgue si es correcto o no que el dirigente nacional priista le pidiera al candidato de Movimiento Ciudadano declinar a favor de la aspirante presidencial de la oposición, haciendo un llamado a que la población se mantenga informada.

"Pues es que no puedo yo opinar sobre eso, no puedo, eso lo tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más que se informe. Lo que tenemos que procurar es que se informe al pueblo, que no se oculte información, que no solo se de a conocer lo que le conviene a los potentados, y la gente ya con la información ya va a saber, porque ese es una gran avance", dijo AMLO.

SE OCULTA INFORMACIÓN

López Obrador acusó que actualmente se oculta información por cuestiones electorales, lo que ocasiona que la ciudadanía desconozca ciertos temas sobre los candidatos.

"Lo que hemos padecido en México y todavía se padece es que se oculta mucha información, hay muchas cosas que la gente no sabe, no porque no quiera saberlo, sino porque no se difunde, entonces se da a conocer lo que le conviene a los potentados. Cuando quieren saber algo, ahora que hay elecciones, de un candidato o de una candidata, pues ven los medios, si no les dan un buen contrato de publicidad empiezan a salir reportajes", expresó.