¿Qué consecuencias legales enfrentarán el cirujano y la madre de Paloma Nicole tras su muerte?

La trágica muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años, tras una supuesta cirugía estética en Durango, ha generado indignación y señalamientos contra el médico que la operó y su madre, quienes podrían enfrentar sanciones penales.

Paloma Nicole falleció el pasado 20 de septiembre, luego de permanecer hospitalizada por complicaciones derivadas de la operación, que la llevaron a ser intubada e inducida al coma. El sábado 20 de septiembre, los médicos confirmaron que la joven presentaba muerte cerebral.

PALOMA NICOLE

De acuerdo con el relato del padre, Carlos Arellano, días antes de la tragedia, la madre de Paloma le informó que iban a ir a unas cabañas de Durango porque la menor había dado positivo a COVID-19. Sin embargo, el 15 de septiembre, la madre comunicó al padre que la salud de la menor se había complicado y que había sido hospitalizada.

Pero, tras el fallecimiento, Carlos descubrió cicatrices de una cirugía de mamoplastia en el cuerpo de su hija.

El médico responsable de la intervención fue identificado como Víctor Manuel Rosales Galindo, pareja sentimental de la madre de Paloma, Paloma Yasmín Escobedo, cuenta con estudios y licencia para realizar procedimientos estéticos, según el Registro Nacional de Profesionistas y el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, con número de certificación 1564.

Allegados señalaron que la cirugía habría sido un "regalo" por el cumpleaños número 15 de la menor, autorizado por su madre.

¿CONSECUENCIAS LEGALES DEL CIRUJANO Y LA MADRE DE PALOMA NICOLE?

Tras la denuncia interpuesta por el padre de Paloma, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) inició una investigación bajo dos posibles vías: mala praxis médica y homicidio culposo por parte del cirujano, así como omisión de cuidados por parte de la madre.

De resultar culpables, Víctor Manuel Rosales Galindo podría enfrentar de dos a cinco años de prisión por homicidio culposo, una multa de 93 a 360 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la suspensión definitiva para ejercer su profesión. Asimismo, podría recibir sanciones adicionales por responsabilidad médica profesional. Por su parte, la madre de la menor enfrentaría hasta cinco años de prisión por omisión de cuidados.

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) solicitó la suspensión provisional del cirujano mientras se llevan a cabo las investigaciones. La fiscal Sonia Yadira de la Garza confirmó que el caso sigue bajo revisión y que se espera esclarecer la responsabilidad de cada involucrado.