Puede INE reivindicarse y ser un árbitro confiable

Durante la caravana que va hacia la Ciudad de México, el ex alcalde de Acapulco realizó una escala técnica en Chilpancingo, ciudad en la que pensaba recorrer las calles del Centro, sin embargo, modificó el itinerario a partir de una marcha de campesinos que conmemoraron el 102 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar.

La escala de la caravana se realizó en la parte norte de la ciudad, en el punto conocido como Tierras Prietas, donde gran parte de los acompañantes comieron tacos de canasta.

Salgado Macedonio sostuvo que no es correcto que el INE trate como menores de edad a los institutos electorales de los estados, ya que eso resta autonomía y genera problemas como el que actualmente enfrenta.

Dijo que quien debería tener en sus manos la fiscalización del proceso en lo que se refiere a la elección de gobernador es el Iepcgro, cuyos integrantes son originarios del Estado y tienen el pulso de lo que aquí sucede.

Reconoció que hay la necesidad de reformar la legislación electoral federal, para efecto de acotar las atribuciones del INE y dotar de mayor autonomía a los órganos electorales locales.

Reiteró lo planteado durante los últimos días, en el sentido de que el INE ya cumplió su ciclo y que debe desaparecer para dar paso a un instituto más confiable. En estos momentos, el órgano electoral federal está ante la oportunidad de reivindicarse y volver a ser un órgano imparcial y confiable para la sociedad.

"VAMOS POR LA RESTITUCIÓN DE NUESTRA CANDIDATURA"

Félix Salgado Macedonio afirmó que el INE no le puede quitar la candidatura y desestimó la posibilidad de sustituirlo.

"Morena no puede sustituir, ni imponer a un candidato, porque Morena registró ante el INE y el IEPC un proceso de selección, mediante encuestas y yo vengo producto de las encuestas, de la voluntad popular no de una imposición o un dedazo, y aquí vamos a llegar hasta donde el pueblo diga.

"No hay plan "B", vamos por la restitución de nuestra candidatura, y vamos al INE, y todo el movimiento es pacífico, no es con violencia, es una expresión del pueblo", afirmó al partir la caravana motorizada.

Explicó que la caravana será encabezada por el secretario general de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, y el dirigente nacional Mario Delgado que se sumará al contingente en el Municipio de Iguala.

Salgado Macedonio sostuvo que al INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le informó que no puede quitarle la candidatura al Gobierno de Guerrero.

"No salgo de una y ya me dan otra, está claro que el sistema viejo y caduco se resiste a morir, nunca he visto tanta saña.

"Hay fuego amigo, pero ahorita ya no es fuego amigo, es enemigo y muy fuerte, nunca se había vivido una campaña (electoral) en Guerrero, a mis 64 años, tanta saña y violencia política", se quejó.