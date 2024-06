¿Puede causar problemas a la salud el agua mineral? Esto sabemos

Actualmente, en el territorio mexicano se están viviendo temperaturas extremadamente altas en la mayoría de los estados del país, por lo que muchas personas optan por diversas bebidas para refrescarse. Entre la búsqueda de encontrar una que pueda ayudar con el calor, puede llevar a muchos a optar por un vaso de agua mineral con un toque de limón o frutos rojos. Sin embargo, la idea de que esta elección podría dañar los riñones también burbujea en la mente de algunos. ¿Es realmente perjudicial?

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE AGUA CARBONATADA Y AGUA MINERAL?

En los supermercados se encuentran principalmente dos tipos de agua con gas:

Agua carbonatada : Agua simple a la que se le ha añadido gas carbónico a presión. Puede contener minerales o sal para mejorar su sabor.

Agua simple a la que se le ha añadido carbónico a presión. Puede contener minerales o sal para mejorar su sabor. Agua mineral: Proviene de manantiales naturales y contiene gas natural.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DEL AGUA CON GAS?

De acuerdo con la dietista Lauren Sullivan, de la Cleveland Clinic, la salud de esta bebida depende de sus ingredientes añadidos.

"El agua con gas puede contener azúcar, edulcorantes artificiales, cafeína y otros aditivos, pero la mejor es la simple y sencilla, solo agua y carbonatación", explica.

La Harvard T.H. Chan School of Public Health sugiere que quienes no disfrutan del agua simple pueden optar por su versión con gas con un toque de limón, evitando así las calorías adicionales de los jugos carbonatados.

¿EL AGUA MINERAL PUEDE CAUSAR PROBLEMAS RENALES?

Aunque la preocupación sobre los efectos del agua mineral en los riñones es común, la evidencia científica es escasa.

Sullivan señala que esta bebida es ligeramente ácida debido a la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, pero Healthline aclara: "beber una bebida ácida como el agua carbonatada no hace que su cuerpo sea más ácido. Los riñones y los pulmones eliminan el exceso de dióxido de carbono".

La Asociación Española de Urología (AEU) afirma que no hay evidencias científicas que relacionen la mineralización del agua con los cálculos renales. LiveStrong coincide, indicando que no hay pruebas de que el agua carbonatada cause piedras en el riñón o problemas de salud renal.

El problema podría surgir si se consume en exceso junto a alimentos ricos en sodio o calcio, que pueden contribuir a la formación de cálculos renales.