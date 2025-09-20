  • 24° C
Nacional / México

Profeco llama a revisión a más de 1300 autos Mazda: ¿cuál es la falla?

La campaña de revisión no tiene fecha de vencimiento y hasta ahora no se han reportado accidentes a consecuencia de la misma

Sep. 20, 2025
La empresa aseguró que responderá por la falla.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta para revisar mil 341 vehículos Mazda en México, debido a una falla en la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS) y Control de Estabilidad (DSC) que podría poner en riesgo la seguridad de los conductores.

Según un comunicado emitido el 20 de septiembre de 2025, la falla afecta a los modelos Mazda MX5 versión I Sport TM, MX5 versión I Grand Touring TA y MX5 versión 35 Aniversario TA, correspondientes a los años 2024 y 2025.

imagen-cuerpo

¿CUÁL ES LA FALLA?

Profeco explicó que la luz indicadora del TCS/DSC no se activa correctamente al detectar deslizamiento o velocidad inusual, lo cual puede impedir que el conductor identifique una pérdida de estabilidad, aumentando el riesgo de accidente.

Ante esta situación, Mazda Motor de México reemplazará sin costo el software del módulo DSC por una versión actualizada.

La campaña de revisión comenzó el 30 de junio de 2025 y no tiene fecha de término. Hasta el momento, Mazda no ha reportado incidentes relacionados en México.

La empresa contactará a los propietarios de modelo MX5 vía correo electrónico, y también puedes verificar si tu vehículo está incluido en la campaña ingresando al sitio oficial de Mazda México.

César Leyva
