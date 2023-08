Profeco: Estas marcas de licores serán retirados del mercado por incumplir normas

Si estás pensando festejar las Fiestas Patrias y comprar una botella de licor, debes tener en cuenta que hay varias marcas que ya no están a la venta, debido a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) las retirará del mercado por incumplir las normas.

La dependencia presentará un estudio hecho a 22 marcas de licores en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor.

Entre los licores analizados están 16 vodkas, 5 rones y un tequila, cuyos precios oscila entre los 200 y 350 pesos.

Según la información adelantada, seis de los productos analizados serán retirados del mercado hasta que cambien su etiquetado; sin embargo, una marca no podrá regresar a los anaqueles.

De acuerdo a la Procuraduría del Consumidor, las marcas de licores serán retiradas por no cumplir con los requerimientos en su etiquetado; sin embargo, ante de que la Profeco publique el estudio, el Vodka Finlandia en sus sabores de cereza, mango y mango fusión, retiró su producto voluntariamente.

OTRAS MARCAS QUE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE SERÍAN RETIRADAS DEL MERCADO

Vodka marca Svedka sabor citron y sabor mandarina, proveniente de Suecia, será retirado por falta de sellos y según palabras del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, "es un producto que ni siquiera debió de haber pasado la aduana".

Vodka marca New Ámsterdam de sabor coco, que será retirado del mercado por razón de los sellos.

¿Por qué Profeco busca retirar las bebidas alcohólicas?

Entre los hallazgos del estudio realizado en el Laboratorio de la Profeco, destaca que non todas las marcas de licores cumplen los sellos de no venta o consumo para menores de edad ni embarazadas, asó como no conducir tras el consumo.