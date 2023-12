Profeco advierte sobre el consumo de esta gelatina por ingrediente dañino

La gelatina, un postre consumido ampliamente en nuestra sociedad, se encuentra en el ojo de la tormenta debido a un hallazgo alarmante realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) respecto a la marca D'Gari.

Cabe recordar que Profeco siempre vela por el bienestar de los consumidores y realiza diversos estudios en diferentes productos, presentando especial cuidado en los alimenticios, como el que recientemente realizó sobre el cacahuate japonés con menos sodio, que sin duda trae beneficios a la salud.

La institución ha emitido una alerta tras descubrir que una presentación específica de esta popular gelatina podría representar un riesgo para la salud de quienes la consumen.

La gelatina, a pesar de ser un alimento aparentemente inofensivo, puede variar significativamente en su calidad y composición. Mientras existen opciones naturales y caseras, la mayoría de las personas opta por las versiones listas para comer, disponibles en los estantes de las tiendas o supermercados.

ADVERTENCIA DE PROFECO

Profeco advierte que la gelatina D'Gari sabor uva no cumple con los parámetros de seguridad y calidad requeridos. En particular, se destaca que este producto no contiene la fruta que se presume en su empaque, contradiciendo así la información proporcionada por la marca.

Tras exhaustivos análisis, se reveló que la gelatina D'Gari sabor uva contiene una cantidad preocupante de colorantes, elementos añadidos para conferirle un tono específico al producto.

Uno de los hallazgos más alarmantes es la presencia de eritrosina, un aditivo que, según los expertos, podría acarrear diversos problemas de salud, especialmente en los niños.

Este componente se ha asociado con reacciones alérgicas y, lo que es más inquietante, podría tener efectos neuronales negativos en los más pequeños.

La Profeco ha resaltado que cada paquete de esta gelatina contiene dos cucharadas cafeteras de azúcar, lo que equivale a media cucharada por porción. El consumo excesivo de azúcar se ha vinculado a una serie de problemas de salud, desde la obesidad hasta enfermedades cardíacas. Por lo tanto, se hace hincapié en la importancia de moderar su ingesta para prevenir posibles efectos negativos en la salud.

Ante esta alerta, la Profeco insta a los consumidores a ser conscientes de los productos que eligen y a optar por alternativas más seguras y saludables. Además, subraya la importancia de seguir las recomendaciones de los expertos en salud para garantizar una alimentación adecuada y prevenir riesgos innecesarios para la salud, especialmente en el caso de los niños, quienes podrían ser más susceptibles a los efectos adversos de estos ingredientes dañinos.