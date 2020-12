Prepara el IMSS red de abasto de medicinas oncológicas para niños

Lo anterior se dio a conocer en la octava reunión del IMSS con padres de niños con cáncer en tratamiento oncológico.

Además, dijo, a raíz de la exposición de casos específicos referidos por familiares de los pacientes, se designará a un responsable que atienda cada problema relacionado a la atención.

Señaló que en el siguiente encuentro se tendrán los nombres de los responsables, mismos que se darán a conocer, a fin de que implementen las estrategias desarrolladas por el IMSS.

"No nos puede ganar la burocracia, ni los trámites, y mucho menos la indolencia o indiferencia, eso no se vale y quien actúe así no merece ser trabajador del Seguro Social, se los digo con la mano en el corazón”, indicó.

En cuanto a los fármacos oncológicos, dijo que se pasó a tener más del doble; es decir, de 290 mil a inicio de septiembre, a 640 mil al cierre de octubre.

Las medicinas, destacó el funcionario, están distribuidas en los almacenes, farmacias del IMSS y en Centrales de Mezclas.

En torno al número de pacientes pediátricos con cáncer, expuso que se tienen registrados 506 niños, los cuales reciben tratamiento y quimioterapias en 6 unidades médicas.

Además, se trabaja para las 113 unidades y hospitales donde se aplica la quimio tengan acceso al expediente clínico electrónico.

También se está capacitando al médicos y enfermeras para que adopten la herramienta digital, subrayó.

En respuesta, los padres de los pequeños manifestaron su confianza en que la propuesta de plataforma mejore la entrega de fármacos en cada rincón del país.

En la reunión estuvieron, además de Zoé Robledo, directores de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones, y de Innovación y Desarrollo Tecnológico, entre otros funcionarios dle IMSS.

Por parte de los padres las señoras María y Dulce, Mario, y un representante de la empresa Central de Mezclas-Productos Hospitalarios/SAFE.