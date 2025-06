¿Por qué Sabrina Carpenter quiere prohibir el uso de celulares en sus conciertos, al igual que otros artistas reconocidos?

En una época donde grabar cada momento se ha vuelto parte esencial de la experiencia para muchos fanáticos, la cantante estadounidense Sabrina Carpenter está considerando ir en contra de esta tendencia.

Sabrina Carpenter, la joven estrella del pop que se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum Man´s Best Friend, sorprendió recientemente al declarar que está considerando prohibir el uso de teléfonos celulares en sus conciertos, una medida que ya ha sido aplicada por otros artistas.

¿POR QUÉ SABRINA CARPENTER QUIERE PROHIBIR EL USO DE CELULAR EN SUS CONCIERTOS?

En una entrevista con la revista Rolling Stone, Carpenter compartió cómo una experiencia personal la llevó a reflexionar sobre el impacto que tienen los dispositivos móviles en la conexión del público con el espectáculo en vivo. La artista relató su visita a un concierto de Silk Sonic (proyecto liderado por Bruno Mars y Anderson .Paak) en Las Vegas, donde los asistentes debían entregar sus celulares antes del show.

"Me bloquearon el teléfono. Nunca he tenido una mejor experiencia en un concierto. Me sentí como si hubiera vuelto a los setenta, como si no estuviera viva. Me sentí como si estuviera allí. Todos cantaban, bailaban, se miraban y reían. Fue realmente hermoso", expresó la intérprete de "Manchild".

Si bien por ahora se trata solo de una posibilidad, las declaraciones de Carpenter ya han generado preocupación y críticas entre sus seguidores, quienes temen no poder registrar los momentos más especiales de sus conciertos. No obstante, la cantante insiste en que la intención es que el público disfrute de la música sin distracciones.

Incluso bromeó sobre cómo ve su futuro en los escenarios: "Dependiendo de cuánto tiempo quiera estar de gira y de la edad que tenga, chica, quítenme esos teléfonos. No pueden hacer zoom en mi cara", dijo con humor.

¿QUÉ OTROS ARTISTAS HAN PROHIBIDO EL USO DE CELULAR EN SUS CONCIERTOS?

La tendencia a limitar el uso de celulares en espectáculos no es nueva. Figuras como Madonna, Adele, Bruno Mars, Ghost y Bob Dylan han adoptado esta medida con el objetivo de fomentar una experiencia más inmersiva y respetuosa tanto para los artistas como para el resto del público.

Por ahora, Sabrina Carpenter continúa afinando los detalles de su próximo tour y su nuevo álbum, mientras el debate sobre los celulares en conciertos vuelve a encenderse entre los fanáticos y la industria musical.