Poco a poco lo vamos a ir mejorando: AMLO reacciona ante críticas contra el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrió la mañanera de este lunes 18 de diciembre, defendiendo a el Tren Maya, luego de la ola de críticas que surgieron en contra de este megaproyecto a solo unos días de que fue inaugurado y abierto al público.

AMLO se lanzó en contra de los medios de comunicación por las críticas hacia el Tren Maya durante los primeros días de recorridos por parte de usuarios. Al respecto, el presidente acusó que los detractores de su gobierno están enojadísimos.

OPERACIONES

El mandatario federal optó por justificar las fotografías que surgieron en contra del Tren Maya, su menú, el supuesto aburrimiento usuarios y la experiencia al viajar en él.

"Una de las cosas buenas que tienen es que a diferencia del avión o el autobús, es que en el Tren Maya vas relajado. Va uno en un tren y va platicando, relajado, relajado, relajado, el avión es un poco más tenso, el camión también, y el helicóptero, además de la tensión, vibra mucho, estropea. Un tren, si van dormidos es porque van despreocupado", indicó AMLO.

López Obrador reconoció que entre las críticas que se hacen se encuentran el que no tienen clima, que es aburrido, que el menú es malo y que no se ofrecen platillos típicos de la región.

MEJORAS EN EL TREN MAYA

AMLO aseguró que con el paso del tiempo las deficiencias que se han encontrado en el Tren Maya, a solo tres días de su inauguración, serán solventadas: "Va iniciando".

"Los medios dicen que no hay aire acondicionado y va alguien hasta con un chaleco, pero todo es puro enojo. ¡Ah! lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, no hay chanchamitos, sino paninis, que la carta de los servicios de alimentos tienen paninis y que es carísimo. Vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen", argumentó AMLO.