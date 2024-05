"Pertenecen al bloque conservador": AMLO se lanza contra Madres Buscadoras de Sonora

En la mañanera de este jueves 2 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a las Madres Buscadoras de pertenecer al "bloque conservador" y "traficar con el dolor humano", después de que la buscadora Ceci Flores informó sobre un presunto "crematorio clandestino" en la Ciudad de México.

"Vinieron de Sonora y de Chihuahua personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador", declaró AMLO durante su conferencia de prensa matutina.

PANORAMA

Aunque el mandatario reconoció que las personas que participaron en las jornadas de búsqueda en la Ciudad de México "defienden causas que son muy justas", también sostuvo que "a veces se trafica con el dolor humano".

Así se refirió AMLO al hallazgo que informó la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, sobre presuntas fosas clandestinas y un crematorio clandestino en las inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

DESCARTAN RESTOS HUMANOS

El sitio fue analizado por las autoridades capitalinas, quienes descartaron que los restos pertenecieran a humanos, y en cambio determinaron que los huesos y cenizas eran de animales caninos.

Ante esta situación, AMLO sostuvo que existe una supuesta "estrategia perversa" para afectar a su gobierno y dijo que la buscadora Ceci Flores "participa" en ella, aunque aclaró que no es supuesta la líder.

CLARIDAD

Por su parte, el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, atribuyó los hechos a un "movimiento político" que "buscaba afectar al Gobierno de la Ciudad" y dijo este jueves durante la conferencia de López Obrador que eran "falsos" los hallazgos.

"Es un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado".

Martí Batres aseguró que tras darse a conocer la noticia, las autoridades actuaron en coordinación para localizar a las personas cuyas credenciales fueron halladas en el sitio. Tras ubicar a los ciudadanos, descartaron que se haya tratado de desapariciones.

"Se localizó a las personas, no estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto y, por otro lado, no era cierto que esto constituyera una prueba de que hubiera una supuesta fosa de personas desaparecidas".