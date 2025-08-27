Paso a paso de cómo descargar tu Cédula Digital de Salud del IMSS en tu móvil

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó la Cédula Digital de Salud para que la población asegurada mayor de 18 años y sus beneficiarios pueden acceder desde su celular a información de sus atenciones médicas en los últimos 12 meses.

En esta nota, te diremos el paso a paso que debes realizar para descargar tu Cédula Digital de Salud del IMSS en tu móvil. De esta manera, podrás obtener toda tu información médica al alcance de tu mano.

¿QUÉ PUEDES CONSULTAR CON LA CÉDULA DIGITAL DE SALUD?

Con la Cédula Digital de Salud del IMSS podrás acceder a tu información médica y podrás consultar:

Resultados de laboratorio

Medicamentos recetados

Incapacidades otorgadas

Peso, altura e índice de masa corporal

PASO A PASO PARA DESCARGAR LA CÉDULA DIGITAL DE SALUD

Para tener estos beneficios en tu móvil, debes realizar los siguientes pasos:

Paso 1: Descarga la versión más reciente de la App IMSS Digital en las tiendas oficiales de las aplicaciones y acepta todos los permisos que te solicita la App.

en las tiendas oficiales de las aplicaciones y acepta todos los permisos que te solicita la App. Paso 2: Presiona el botón Cédula Digital de Salud , escribe tu CURP y tu correo electrónico personal para ingresar.

, escribe tu y tu para ingresar. Paso 3: Valida tu identidad de la siguiente manera: escribe tu número de celular y teclea el código de validación que recibiste vía SMS. Luego, captura tu credencial para votar vigente, verifica tus datos y toma una selfie.

Paso 4: Listo, ingresa con reconocimiento facial para mayor seguridad. Una vez hayas ingresado podrás visualizar tu información médica de los últimos 12 meses.

¿CÓMO PROTEGER LA INFORMACION EN TU CÉDULA DIGITAL DE SALUD?

Para proteger la información que muestra tu Cédula Digital de Salud, es necesario hacer un proceso de enrolamiento, es decir, que el derechohabiente valide que efectivamente es el dueño de sus datos.

Así se blinda y evita el robo de información y te aseguras de que solo el dueño de los datos pueda acceder a ella.

A través de la aplicación IMSS Dígital, trabajadores asegurados, pensionados y beneficiarios mayores de 18 años, pueden tener acceso a la información de sus atenciones médicas de los últimos 12 meses.