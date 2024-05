"No fue sabotaje": AMLO descarta que apagones sean para afectar a CFE de cara a elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desestimó que los recientes cortes en el suministro eléctrico sean actos de sabotaje contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con miras a las elecciones del 2 de junio.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que el proceso electoral avanza de manera favorable y sin mayores incidentes.

"A mí me tocó estar en tres elecciones presidenciales y estaba más caliente, ahora está fresa la campaña", comentó López Obrador, comparando las campañas presidenciales de 2006, 2012 y 2018 en las que participó con la actual.

MAREA ROSA EN CDMX

En relación a la marcha convocada por la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, conocida como la "Marea rosa" y programada para el próximo domingo, López Obrador informó que la bandera nacional estará izada en el Zócalo. Sin mencionar directamente a Gálvez, el presidente mencionó que recibió una carta de ella sobre este tema.

"Ayer lo mencionó y ya hasta me envió una carta... Vamos a buscar la forma de que se ice la bandera, yo creo que hoy o mañana, nada más vamos viendo cómo le hacemos para cambiarla con todo respeto. Y va a estar la bandera el domingo y todo, y no hay mala intención, no hay mala fe, la bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla, porque es nuestro símbolo", explicó el mandatario.

López Obrador reiteró que las vallas instaladas en la zona se mantendrán hasta la jornada electoral para prevenir agresiones a los inmuebles históricos, aunque descartó que estas provengan de los manifestantes del domingo. Sin embargo, señaló la presencia de extremistas y provocadores que podrían intentar causar daños.

"Y las rejas sí las vamos a mantener, pero no por los que se vayan a manifestar de candidatos o de partidos, sino porque hay mucho provocador extremista y se tocan los extremos, se toca la extrema izquierda y la derecha, porque no hay extrema derecha, es la misma, nada más que unos son muy hipócritas y otros son muy cínicos, pero al final es lo mismo", puntualizó.