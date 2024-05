Niño que falleció con su padre en evento de Máynez iba a ver a Bronco

Luego de la tragedia de la noche de ayer miércoles en el municipio de San Pedro Garza García, donde el escenario de un evento de Movimiento Ciudadano se desplomó, la ciudadana Alejandra Gámez Escalera, hija de Alejandro Gámez Sandoval de 48 años de edad, relató que su padre y su hermanastro de 11 años iban a divertirse con la música de Bronco sin pensar que perderían la vida.

La hija de Alejandro Gámez Sandoval, narró para Telediario Radio que la última vez que habló con su padre fue a las 18:30 horas de ayer, hora y media más tarde recibió mensajes del WhatsApp de su padre de elementos de Protección Civil quienes le informaron del lamentable hecho.

SUCESO

"Nos informaron del fallecimiento de mi papá, así como de mi hermanastro, ellos iban con la mamá del niño, María de la Luz Solís, y hasta ahorita ella está estable en la clínica 7 del IMSS, es lo que nos comentaban, y ahorita no nos han dado más información y estamos esperando para poder agilizar los trámites para los cuerpos y lo que siga", expresó.

"No era como que participarán en alguna campaña de Movimiento Ciudadano, fueron a ver a su artista Bronco y pasó esta tragedia. Cuando nos habló Protección Civil nos dijeron que mi papá iba muy grave que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza, y ya pues prácticamente no podía respirar", relató su hija.

FUE UN FENÓMENO NATURAL

La mujer subrayó que fue un fenómeno natural y que no se debía culpar a nadie, pues "si hubiesen tenido conocimiento del hecho, no hubieran acudido al evento".

"Fue algo natural, no fue algo planeado, se salió totalmente de las manos, y no era como que estábamos previstos a que iba a pasar, y creo que si cualquier persona hubiera sabido que iba pasar algo de esta magnitud no hubieran asistido al evento, no puedo ponerme a echar culpas, porque ni siquiera sabíamos que esto iba pasar", indicó.

RELACIÓN CON SU PADRE

"Nos llevábamos bien, era una persona muy alegre, le gustaba la música de Los Temerarios, el fútbol, una persona muy simpática y que podías contar siempre con ella, tenía las palabras perfectas en el momento, yo también los iba a acompañar al evento pero por temas personas no pude asistir", explicó.

La mujer narró que justo ayer su padre reía con su hijo y que en estos momentos estaba casi sepultando a su padre, vivencia que no se lo desea a nadie.

El hombre de 48 años tenía tres hijos y un nieto, y estaba cien por ciento para lo que necesitaran.

"Me quedé con todo lo bonito y su carisma, alegría su apoyo incondicional su cariño y era muy buena persona no tenía porque irse, tenía muchas cosas que hacer pendientes, pero pues por algo pasan las cosas y hay que aceptar la voluntad de Dios".