Niegan a Eduardo Verástegui prórroga para candidatura independiente

Luego de que anunciara con bombo y platillos su registro para aspirar a la candidatura independiente por la Presidencia de México, al actor Eduardo Verástegui le fue negada una prórroga para conseguir las firmas que establece la ley a fin de registrarse como aspirante a conducir las riendas del país.

Este jueves, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) le dijo no al polémico actor, que esperaba lograr las firmas necesarias para el registro para los comicios del 2 de junio.

Y es que el 21 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud de Verástegui para que ampliara el término de recolección, establecido para el 6 de enero, así como para usar formatos físicos en vez de la aplicación digital oficial, decisión ratificada por el Tribunal Electoral.

Aspirante no ha cumplido los requisitos establecidos por el INE para candidatos independientes, que determina que los pretensos, para el 6 de enero, deben alcanzar, mínimamente, el uno por ciento de la lista nominal del país, de al menos 17 estados; es decir, el equivalente a 970 mil firmas.

EDUARDO VERÁSTEGUI REACCIONA A DECISIÓN DEL TEPJF

Tras conocer la resolución de la magistratura, el actor mexicano y productor cinematográfico reaccionó.

"Esto solo confirma que el Instituto Nacional Electoral y el TEPJF no sirven ni respetan los derechos ciudadanos".

Sin embargo, no es la primera ocasión que el artista provoca controversias, ya que su cercanía con líderes ultraderechistas internacionales como Donald Trump y Javier Milei.

También por su postura respecto al aborto, los derechos de la comunidad LGBTI+ y su respaldo al uso de armas.

Sin embargo, el actor denuncio que había fallas en la aplicación móvil del INE, y aseguró que el sistema "está hecho para alimentar el monopolio de los partidos políticos y negarles a los ciudadanos mexicanos la opción de un candidato independiente".

Además, declaró que ahora buscará conformar un nuevo partido, pues esos obstáculos no lo detendrían pues "no voy a traicionar a los cientos de miles de personas que me acompañaron y me dieron su apoyo, aunque muchos de ellos no hayan podido firmar por las fallas constantes y discriminatorias de la aplicación del INE", indicó.