Niega Secretaría de gobernación haber intervenido a favor del "Gober"

En conferencia matutina la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue cuestionada tras la declaración de la periodista Lydia Cacho, quien culpaba de traición a Sánchez Cordero después de que esta votara ante la SCJN en 2007 para no sancionar al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, bajo el argumento que no había suficientes evidencias que demostraran que las autoridades estatales, incluido Marín, la hayan torturado por haber denunciado redes de pedofilia y prostitución, acusaciones que negó.

"El voto fue de seis ministros, no nada más mío. Cada uno votó en este asunto, eso fue una situación, yo no pude haber cambiado mi voto, sí lo cambié en alguna ocasión con el reglamento de energía eléctrica de último minuto, pero en este caso no.", argumentó.