"Ni un paso atrás": AMLO reafirma postura ante sanciones del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura frente a las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a menciones violatorias a la veda electoral durante sus conferencias matutinas. En palabras emitidas durante la conferencia matutina, AMLO declaró: "Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, es cuestión política".

Este miércoles, el mandatario defendió su posición al argumentar que tanto el bloque conservador como el INE desean que permanezca en silencio y que solo aquellos a quienes él refiere como "la mafia del poder" puedan expresarse libremente.

Asimismo, López Obrador criticó a los conservadores, calificándolos de "mafiosos" y señalando que la mayoría de ellos son "muy corruptos o muy hipócritas".

"Son unos mafiosos los conservadores, hay unos dogmáticos o fanáticos, eso lo respeto bastante, porque de alguna otra manera tienen una doctrina, una creencia. La mayoría de los conservadores son muy corruptos o muy hipócritas, quisieran que no habláramos", enfatizó.

SANCIONES

El presidente fue interrogado sobre las múltiples ocasiones en las que ha incurrido en violaciones a la veda electoral, lo que ha resultado en sanciones por parte del INE, como la eliminación de varias de sus conferencias matutinas de las redes sociales.

En respuesta, López Obrador denunció el control que, según él, ejerce el bloque conservador sobre instituciones como el poder judicial, el INE, el Tribunal Electoral y la mayoría de los medios de comunicación.

"Prohíben que hable de oligarquía corrupta y hay una realidad del bloque conservador tiene secuestrado al poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral, y a la mayoría de los medios de información. Entonces ni modo que yo me quede callado", agregó.

Por último, AMLO afirmó que en sus conferencias nunca ha llamado directamente a votar por ningún partido político. "No estoy llamando a votar por nadie en particular, me gustaría que todo el mundo saliera a votar porque yo soy partidario de la transformación", concluyó.