Negligencia médica causa muerte de recién nacida

El parto fue atendido en la clínica particular Materno Infantil de Coacalco , en la cual no contaban con el personal médico atender a la bebé.

El papá de la menor relató que la enfermera no vio con buenos ojos que la niña no comiera por lo que decidió llamar a la pediatra que ayudó a dar a luz, Rosalía T. C., quien indicó que le cambiaran la fórmula pero al transcurso de las horas la pequeña continuaba sin comer.

La pediatra no se encontraba en esos momento en la clínica y para cuando arribó ya se le habían realizado pruebas de glucosa a la infante y todo parecía normal en los resultados, aún así la doctora se llevó a la bebé para ponerle suero, lo que al parecer ya fue demasiado tarde.

La bebé dejó de existir 8 horas después de su nacimiento por lo que los padres exigen justicia ya que denuncian que hubo negligencia al no contar con oxígeno ni médicos de guardia en la clínica.

La familia de Ricardo confrontó a la pediatra, y ella dijo que desconocía que la bebé no se estuviera alimentando y que tampoco sabía que no había doctores de guardia en ese momento.

Al parecer la joven pareja se quedará sin encontrar justicia para su pequeña Emily, pues aunque interpusieron la denuncia por negligencia y cuentan con la necropsia, se les informó que la carpeta de investigación ya se encuentra cerrada.