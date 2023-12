Nada humano me es ajeno: AMLO lamenta la muerte de doña Consuelo mamá de "El Chapo"

En la mañanera de este lunes 11 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó la muerte de Consuelo Loera, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, narcotraficante que cumple una pena en Estados Unidos por los delitos de asociación delictiva, narcotráfico, entre otros.

AMLO expresó que respeta a la familia. "La señora ya estaba mayor, no tengo más comentarios, cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y consideración a sus familiares, nada humano me es ajeno y no hay que odiar", dijo el presidente.

López Obrador argumento que Sinaloa siempre ha estado vigilado y que no es necesario fortalecer la seguridad por el fallecimiento de Consuelo Loera.

PANORAMA

Este 10 de diciembre se reportó la muerte de la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se encuentra preso en Estados Unidos. María Consuelo Loera Pérez, de 94 años, se hallaba internada en un hospital privado en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con autoridades.

Pese a que era ajena a la política, un episodio en el que AMLO se bajó de su camioneta para saludarla y comentarle que había recibido una carta que le envió, se convirtió en noticia nacional en 2020.

En la Mañanera del 30 de marzo de ese año, AMLO habló sobre este hecho ocurrido en una comunidad llamada La Tuna, en Sinaloa, donde el mandatario se hallaba de paso debido a la inauguración de una carretera que conectaba Badiguarato con Guadalupe y Calvo.

En la carta pedía apoyo al presidente para que el gobierno mexicano interviniera en las gestiones con su homólogo en Estados Unidos para que le fuera permitido encontrarse con su hijo, Joaquín Guzmán Loera.

Consuelo Loera Pérez argumentó que tenía edad avanzada, enfermedades que la aquejaban y un gran deseo por ver a su hijo Joaquín Archivaldo antes de morir.