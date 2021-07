Mujer quiso abrir la puerta del avión en pleno vuelo; la amarran con cinta

American Airlines, informó, que la mujer fuera de control intentó abrir el embarque delantero, mientras mordía, golpeaba y escupía a las personas que intentaban detenerla ¡"Me tienen que dejar salir de este avión!", gritaba la mujer. Entonces, para poder calmarla, la ataron con cinta de color gris en uno de los asientos, según comentó la empresa era por "seguridad de todos".

Al llegar el vuelo a Charlotte, Carolina del Norte, la pasajera fue llevada a un hospital local, la empresa colocó a la mujer en lista "interna" de pasajeros que no podrán volar hasta que las investigaciones culminen.