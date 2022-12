Mueren tres personas y cuatro mascotas carbonizadas en incendio

En el lugar vivían 12 personas, de las cuales fallecieron dos, así como una más que estaba de visita; además tres gatos, un perro y unos pajaritos propiedad de la persona encargada de rentar los cuartos también murieron calcinados.

La propietaria del inmueble reveló que vio salir humo de uno de los cuartos de la planta alta, pero estaba cerrado con candado y cadena porque los que habitan ahí no se encontraban en ese momento.

"Intenté tumbar la puerta, pero no pude, por lo que me salí. No pude sacar mis pertenencias y me quedé sin nada", narró.

Los vecinos señalaron que un perro de la raza pitbull fue quien los alertó del incendio y lo describen como un héroe.

"Mi perrito nos jalaba a mí y a mi hija para que saliéramos, pero mi esposo se salió por otro lado y el "canelo" no se dio cuenta, pensó que mi esposo estaba adentro y se volvió a meter por él, pero mi perro ya no salió", dijo la dueña de la mascota.