Muere niño de seis años tras caída de estructura metálica en escuela de Coahuila

La mañana de este miércoles en la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel Coahuila, un niño de seis años perdió a vida luego de caerle encima una estructura metálica que se encontraba en construcción dentro del plantel.

El menor fue identificado como Anuel Esquivel Cruz, quien estaba en una clase de educación física cuando, al tocar uno de los polines sueltos de la techumbre, este provocó el colapso de la estructura metálica, causándole la muerte de manera inmediata.

OBRA ERA PARTE DEL PROGRAMA "LA ESCUELA ES NUESTRA"

De acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado de Coahuila, la obra formaba parte del programa federal "La Escuela es Nuestra".

Sin embargo, las autoridades aclararon que el proyecto no contaba con validación ni supervisión técnica del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Subsecretaría de Protección Civil, por lo que carecía de autorización estatal y municipal.

"Un tubo perteneciente a una techumbre en construcción que realizan los padres de familia a través del programa federal "La Escuela es Nuestra" se desprendió y golpeó al niño, quien perdió la vida", informó el comunicado oficial.

Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar no ha emitido postura sobre el caso ni se ha dado a conocer la empresa o responsables de los trabajos dentro del plantel.

ÁREA NO ESTABA ACORDONADA

La familia del menor exige justicia y sanciones contra quienes permitieron que los alumnos estuvieran en clases mientras continuaban las obras.

"Esto no se debe quedar así. Mi niño apenas había entrado, ¿por qué no pusieron cordón? (...) Ni todo el dinero del mundo me va a regresar a mi niño", expresó entre lágrimas María de los Ángeles Juárez Anguiano, abuela del pequeño, quien permaneció afuera de la escuela junto con la bisabuela del estudiante.

Los familiares denunciaron que ninguna autoridad escolar se ha acercado para ofrecer información o apoyo. Además, señalaron que fueron informados de que las autoridades federales brindarían acompañamiento legal en el caso.