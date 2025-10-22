  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Muere niño de seis años tras caída de estructura metálica en escuela de Coahuila

Se dio a conocer que la obra no tenía autorización oficial pues estaba siendo realizada con recursos del programa "La escuela es nuestra"

Oct. 22, 2025
El cuerpo del menor quedó en el patio de la escuela. Su familia exige justicia.
El cuerpo del menor quedó en el patio de la escuela. Su familia exige justicia.

La mañana de este miércoles en la escuela primaria Cuauhtémoc, ubicada en el ejido San Miguel Coahuila, un niño de seis años perdió a vida luego de caerle encima una estructura metálica que se encontraba en construcción dentro del plantel. 

El menor fue identificado como Anuel Esquivel Cruz, quien estaba en una clase de educación física cuando, al tocar uno de los polines sueltos de la techumbre, este provocó el colapso de la estructura metálica, causándole la muerte de manera inmediata.

OBRA ERA PARTE DEL PROGRAMA "LA ESCUELA ES NUESTRA"

De acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado de Coahuila, la obra formaba parte del programa federal "La Escuela es Nuestra".

Sin embargo, las autoridades aclararon que el proyecto no contaba con validación ni supervisión técnica del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) ni de la Subsecretaría de Protección Civil, por lo que carecía de autorización estatal y municipal.

"Un tubo perteneciente a una techumbre en construcción que realizan los padres de familia a través del programa federal "La Escuela es Nuestra" se desprendió y golpeó al niño, quien perdió la vida", informó el comunicado oficial.

Hasta el momento, la Secretaría del Bienestar no ha emitido postura sobre el caso ni se ha dado a conocer la empresa o responsables de los trabajos dentro del plantel.

imagen-cuerpo

ÁREA NO ESTABA ACORDONADA

La familia del menor exige justicia y sanciones contra quienes permitieron que los alumnos estuvieran en clases mientras continuaban las obras.

"Esto no se debe quedar así. Mi niño apenas había entrado, ¿por qué no pusieron cordón? (...) Ni todo el dinero del mundo me va a regresar a mi niño", expresó entre lágrimas María de los Ángeles Juárez Anguiano, abuela del pequeño, quien permaneció afuera de la escuela junto con la bisabuela del estudiante.

Los familiares denunciaron que ninguna autoridad escolar se ha acercado para ofrecer información o apoyo. Además, señalaron que fueron informados de que las autoridades federales brindarían acompañamiento legal en el caso.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Harfuch anuncia detención de un segundo implicado en el asesinato del líder limonero
Nacional / México

Harfuch anuncia detención de un segundo implicado en el asesinato del líder limonero

Octubre 22, 2025

El titular de la SSPC informó ante el Senado que las autoridades detuvieron a otro implicado en la muerte de Bernardo Bravo

Huracán Melissa: tormenta tropical podría alcanzar categoría 3 en el Caribe
Nacional / México

Huracán "Melissa": tormenta tropical podría alcanzar categoría 3 en el Caribe

Octubre 22, 2025

Alertan por inundaciones en algunos países; las autoridades mantienen vigilancia sobre el fenómeno

Cometa Lemmon 2025: Así podrás ver el evento astronómico sin telescopio
Nacional / México

Cometa Lemmon 2025: Así podrás ver el evento astronómico sin telescopio

Octubre 22, 2025

El paso del cometa (C/2025 A6) es un evento que ocurre solo una vez cada 1,150 a 1,350 años