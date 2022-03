Muere joven tras someterse a tratamiento para los glúteos

Hortencia Félix, madre de Anahí, acompañada de un grupo de familiares y amigos, realizaron un plantón para exigir justicia ante una posible negligencia de la persona que le aplicó el tratamiento.

La señora explicó que la persona encargada de la estética que realiza tratamientos de belleza es un hombre que se hace llamar "Juliette", quien la llamó para que fuera a inyectarse los glúteos como parte del tratamiento que se había realizado con anterioridad, pero la joven le manifestó que aún le dolía mucho y que la herida no le había cerrado.

La madre de la víctima añadió que cuenta con pruebas, como audios y conversaciones en los que Anahí expone cómo se sentía.

Doña Hortencia mencionó que su hija acudió a la cita en la estética de la avenida Pino Suárez y minutos más tarde le llamaron para decirle que se había desmayado, por lo que rápidamente se fue a buscarla y al llegar la encontró arrojando espuma por la boca y la trasladaron a la Cruz Roja, donde falleció.

Asimismo, la mamá de Anahí manifestó que Juliette estaba ocupada cortando el cabello y no quiso hacerse responsable de lo que estaba pasando.

"Yo tuve una plática con mi hija a las 10:00 de la mañana y me dijo que iba a darse unos masajes. Cuando llegué me encontré la noticia que mi hija se había desmayado en la estética y me pedían que fuera por ella. Si esa persona la hubiera ayudado desde antes, tal vez mi hija se hubiera salvado, pero no le dio ninguna atención y la tuvo inconsciente más de una hora ahí en la estética", manifestó.

La afligida madre lamentó que las autoridades pusieran que la muerte de la joven fue por depresión y sobredosis, cuando su hija no consumía drogas, por lo que exige justicia y que la persona que le realizó el tratamiento pague por su negligencia y no siga realizando este tipo de tratamiento.

Asimismo, afirmó que Juliette no tiene ningún título que la acredite ara realizar cirugías o tratamientos estéticos, es por ello que acudieron a la Vicefiscalía para constatar que haya avances en el caso y que la muerte de su hija no quede impune.