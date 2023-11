Mientras yo esté de presidente mi familia no va aspirar a ningún cargo: AMLO

En la mañanera de este viernes 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó que tiene un acuerdo con sus hijos y su esposa que mientras él este en actividad ninguno puede ocupar algún cargo.

"Ni siquiera mi esposa acepto actuar como primera dama, ella está dedicada a la academia, es maestra e investigadora, incluso acaba de lograr un acenso académico, es nivel dos de Sistema Nacional de Investigaciones por su trabajo", dijo AMLO.

AMLO mencionó que sería muy difícil tener como compañera a alguien que no tenga cierta identificación en ideas.

JUBILACIÓN DE AMLO

"En caso de mis hijos se han portado muy bien, no están metidos en ningún cargo, ya cuando yo me vaya pues a lo mejor, pero yo ya no estaré porque me jubilare en 10 meses. No voy a participar en nada, no iré a congresos ni aceptare ningún cargo ni en México ni en el extranjero", aclaró AMLO.

El mandatario federal apuntó que una vez que termine su mandato, su familia quedará libre y podrán hacer lo que quieran, pero el único que continuará bajo su resguardo es su hijo Ernesto, quien aún es menor de edad.

"A veces veo que José Ramón escribe y pone sus mensajes. No me gusta mucho, pero tiene más de 40 años, ¿qué hago? Es un asunto importante”, declaró AMLO.

REALIDAD

AMLO añadió que ha tenido suerte porque sus hijos le han hecho caso y han actuado con honestidad y no son corruptos. "En caso de mi compañera 'de primera', porque también es muy difícil para todos porque se desquitan con ellos para atacarme a mí, le hacen burla a Jesús por ejemplo, o el trabajado académico de Beatriz", dijo el presidente.

AMLO concluyó en que todo esto a veces es molesto, sin embargo, estaban acostumbrados. “Yo les agradezco mucho también, como a los que me ayudan, el equipo de trabajo, que a veces si cuestionan a Rosa Icela, pues una es Rosa Icela, es lo que representamos, a Luisa María, al Almirante, al General”, aclaró.