No hay complicidad con nadie: AMLO tras detención de "El Nini"

En la mañanera de este viernes 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no hay impunidad para nadie tras la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias ´El Nini´, presunto jefe de seguridad del grupo criminal integrado por hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Aquí no hay relaciones de complicidad con nadie, no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie", declaró AMLO.

AMLO aprovechó la conferencia matutina para agradecer al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien lo felicitó por la detención de "El Nini".

CLARIDAD

Tras la aprehensión de "El Nini", el presidente de EU, Joe Biden, felicitó a AMLO y reiteró su respaldo por la cooperación entre ambas naciones.

Sin embargo, horas después, una jueza paralizó cualquier intento por extraditar de inmediato a EU a Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini".

DETENCIÓN DE "EL NINI": ¿DÓNDE SE ENCUENTRA RECLUIDO?

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, mencionó que "El Nini" fue detenido por la Guardia Nacional (GN) y el Ejército durante la tarde del miércoles 22 de noviembre en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo que comenzó alrededor de las 11:00 horas y concluyó poco después de las 13:00 horas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ´El Nini´, de 31 años, fue localizado en un domicilio ubicado en la calle Villa Choix, en la colonia Colinas de la Rivera, al norte de la capital de Sinaloa.

Durante la noche, "El Nini", presuntamente cercano a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de "Los Chapitos", fue trasladado a la Ciudad de México y presentando ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de la Fiscalía General de la República (FGR).