México se convertirá en Cuba: Carmen Salinas

Padres de familia denunciaron el desabasto de medicinas para los tratamientos de sus menores afectados por el cáncer, debido a esto la actriz Carmen Salinas manifestó que nuestro país va encaminado a convertirse en Cuba.

“Eso va a pasar aquí…. ya son más de 60 años de dictadura y a mí me duele mucho la gente de allá que pase hambre y que no tiene medicinas. Tampoco aquí hay medicinas, lo que más coraje me da es para los niños con cáncer”, expresó.