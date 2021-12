Mariana Rodríguez: unos la alaban y otros la destrozan en redes

Noticia Relacionada Muere electrocutado en el Metro al tratar de rescatar su celular

Su publicación causó diversos comentarios, unos a favor y muchos más en contra, luego de ver las fotografías en las que aparece trasladando, cargando y acomodando los regalos, junto a su esposo, el gobernador Samuel García.

Los niños recibieron felices los obsequios, como bicicletas, pelotas, muñecas, ropa, tenis, en el DIF Capullos.

Los usuarios alabaron su acción mediante varios mensajes: "Gracias por darle a niños necesitados una alegría este día", "Se la rifó con los niños", "Lo que hicieron es como para ponerse de pie y aplaudir".

"Lo hace por imagen", "lo hace por quedar bien", "lo hace para las camaras" ??. Que ganas de que en cada Estado del país cuiden ASÍ, CON ESAS MISMAS FORMAS, su imagen. Bien ahí Mariana Rodriguez y Samuel Garcia, bien ahí. pic.twitter.com/YuWe1VsDry — Maria Muñoz (@maguzshka) December 25, 2021

Pero también hubo respuestas de los internautas que no fueron muy favorecedores, como: "No sé cómo terminé en el Instagram de Mariana Rodríguez, la esposa del sueldito de 50 mil, y no mam...lo cañón que le están manejando su imagen. Vayan a verlo, juro que me da la impresión de querernos vender una Lady Diana Mexicana. ¡WTF!"., "Imagínate admirar a Mariana Rodríguez, o peor, que sea tu Gobernadora. Los de Nuevo León por siglos presumieron ser casi primer mundo y ya demostraron que son un vil mercado gigante", son algunas de las opiniones.