Marcelo Ebrard confirma que se queda en Morena; hay entendimiento con Claudia Sheinbaum

Esta mañana, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón confirmó que se mantendrá en Morena, luego de darse a conocer la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre su impugnación contra el proceso interno de Morena en el cual se eligió a Claudia Sheinbaum como candidata.

El excanciller sostuvo que el resolutivo de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, que sancionará prácticas indebidas en el proceso interno, constituye un "nuevo entendimiento" con la virtual candidata de Morena.

"El día 6 de septiembre señalamos y después presentamos una queja que hubo prácticas que no debemos permitir en Morena, su servidor trabajó más de 23 años para que la transformación que hoy estamos viviendo y su instrumento político que es Morena, represente las esperanzas y la grandeza de México, y por eso no guardamos silencio y dijimos qué estaba mal", apuntó.

"Hoy se reconoce que sí hubo esas prácticas, y por primera vez en la historia de Morena, se van a sancionar", señaló Ebrard.

Marcelo Ebrard agradeció a las personas que lo han acompañado en su lucha y en la defensa de su línea política, y aseguró que quien mantiene sus convicciones se va a hacer respetar.

"No es un traidor quien dice que hubo una práctica violatoria de los estatutos, porque sí las hubo. El oportunismo anida en el silencio, no en la convicción, aquí no hay oportunismo, aquí hay gente recta, íntegra, por eso estamos aquí", refirió.

ALCANZA ENTENDIMIENTO CON CLAUDIA SHEINBAUM

Al mismo tiempo, Ebrard mencionó que la resolución es el inicio de un entendimiento con Claudia Sheibaum.

"Entiendo esto como el inicio a un entendimiento con Claudia. Ella fue mi compañera, estábamos esperando con esta respuesta política, se trata como va a ser el futuro", señaló.

Marcelo Ebrard aseguró que son la segunda fuerza dentro de Morena, por lo que deben ser tratados como tal y rechazó que va a abandonar el partido.

"Yo les ofrecí el siguiente nivel de la Cuarta Transformación y no voy a cambiar mis condiciones ni voy a cambiar de partido ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo", aseguró.

MARCELO EBRARD AGRADECE OFERTA DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El político señaló agradeció el respaldo de las personas y prometió que continuará luchando por sus ideales. Entre ellas, agradeció al coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, por expresarse bien de él.

"Lo respeto, les deseo que les vaya bien, pero yo milito en esta Cuarta Transformación y lo empecé a hacer un día en el año 2000; tomé esa decisión y no hay otra y no voy a cambiar mi forma de pensar. Entonces les agradezco mucho sus expresiones", sostuvo.